Броневик "Ахмат": в РФ представили машину для боев в Украине (видео)

Автомобиль назвали в честь отца главы Чечни так как Рамзан первый проявил интерес к разработке. В нем нет сложной электроники, зато его легко производить.

На выставке "Армия-2022" в России представили броневик "Ахмат", названного в честь отца главы Чеченской республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщает "РИА Новости".

Бронеавтомобиль был "вдохновлен" вторжением ВС РФ в Украину. Утверждается, что он создается полностью из российских деталей. Машина должна быть простой и легкой в эксплуатации, а также производстве. Она выполнена по схеме 6х6. В броневике нет никакой сложной электроники. Как пишут в издании, "Ахмат" был создан на основе пожеланий российских войск, которые участвовали во вторжении в Украину.

Первую партию назвали "Ахмат" так как Кадыров был первым, кто проявил интерес к разработкам. Об этом сообщил источник в оборонном предприятии. Отмечается, что впервые броневик был показан на параде 9 мая в Грозном.

Как сообщили в КБ, на "Армии-2022" представили "Ахмат" на базе серийного шасси вместе с надстройкой. Она обеспечивает уровень защиты как у "Тайфуна".

[ + – ] Броневик "Тайфун"

"Получается машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", — рассказал главный конструктор.

Напомним, концерн "Калашников" сообщил о усовершенствовании автомата АК-12 с учетом боевого опыта в Украине.

Ранее в США представили новую версию "Хамви" и броневик со 105-мм орудием.