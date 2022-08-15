Броньовик "Ахмат": у РФ представили машину для боїв в Україні (відео)

Автомобіль назвали на честь батька глави Чечні, оскільки Рамзан перший виявив інтерес до розробки. У ньому немає складної електроніки, проте його легко виробляти.

На виставці "Армія-2022" у Росії представили броньовик "Ахмат", названий на честь батька глави Чеченської республіки Ахмата Кадирова. Про це повідомляє "РИА Новости".

Бронеавтомобіль був "натхненний" вторгненням ЗС РФ до України. Стверджується, що він створюється повністю із російських деталей. Машина повинна бути простою та легкою в експлуатації, а також виробництві. Вона виконана за схемою 6х6. У броньовику немає жодної складної електроніки. Як пишуть у виданні, "Ахмат" було створено на основі побажань російських військ, які брали участь у вторгненні до України.

Першу партію назвали "Ахмат", оскільки Кадиров був першим, хто виявив інтерес до розробок. Про це повідомило джерело в оборонному підприємстві. Зазначається, що вперше броньовик показали на параді 9 травня у Грозному.

Як повідомили у КБ, на "Армії-2022" представили "Ахмат" на базі серійного шасі разом із надбудовою. Вона забезпечує рівень захисту як у "Тайфун".

[ + – ] Броньовик "Тайфун"

"Виходить машина, яку швидко можна виготовляти і яка має дуже високий клас захисту", — розповів головний конструктор.

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