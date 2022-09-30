Армія РФ перекинула в Україну новий броньовик "Тайфун-ВДВ" (відео)

За 7 місяців війни російські війська вперше перекинули для війни проти нашої країни броньовик "Тайфун-ВДВ". На ньому встановлено бойовий модуль із 30-мм гарматою.

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Російські окупанти перекинули новий броньовик "Тайфун-ВДВ" із 30-мм бойовим модулем. Про це повідомляє Defense Blog.

ЗС РФ відправила на війну проти України партію броньовиків "Тайфун-ВДВ" — це перше залучення новинки російського ВПК у вторгненні. На опублікованому ролику видно колону машин, що складається щонайменше з 5 машин. Броневики оснащуються 30-мм бойовими модулями.

"Тайфун-ВДВ" — це технологія "Ремдизеля". Бойовий модуль створено у ЦНДІ "Буревісник", який входить до "Уралвагонзаводу". Машина створена за формулою 4х4. Заявлений запас ходу становить 800 км, а максимальна швидкість бездоріжжя повинна становити 100 км/год. Оснащується броньовик 30-мм гарматою 2А42 та кулеметом калібру 7,62 мм.

Машина призначена для перевезення екіпажу на полі бою — наступальна техніка. Бронювання має витримати кулі калібру 127 мм.

Нагадаємо, російські умільці "допрацювали" броньовик "Тигр", встановивши на нього динамічний захист, — це смертельно небезпечно для екіпажу.

Раніше в РФ розробили броньовик "Ахмат" для боїв в Україні. Його назвали на честь батька Рамзана Кадирова.