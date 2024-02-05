Нетипичная цель: ВСУ уничтожили вражеский дрон минирования на Таврическом направлении (видео)

Дрон был обнаружен средствами аэроразведки, а затем взорван точным ударом. Это уберегло украинскую технику от поражения.

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Военные силы Украины успешно уничтожили наземный колесный беспилотный летательный аппарат, используемый оккупантами. Этот дрон, также известный как беспилотник для минирования, представляет собой нестандартную цель. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель — наземный колесный дрон, или дрон минирования", — рассказал он.

По заявлению генерала, дрон был замечен с использованием средств аэроразведки и был выведен из строя благодаря огневому удару.

"Детонация взрывчатки из этого дрона зафиксирована на видео", — добавил Тарнавский.

Бригадный генерал не назвал точную модель российского дрона, однако ранее появилась информация, что войска спецназначения России получат наземный дрон "Ежик". Как утверждают россияне, они способен уничтожать живую силу и бронетехнику, заезжая под брюхо вместе с минами, а затем подрываясь.

Напомним, что ранее войска спецназначения России получат наземный дрон "Ежик", который способен уничтожать бронетехнику и живую силу.

Российский дрон "Ежик"

Технические характеристики дрона "Ежик":

предназначения — уничтожение живой силы противника в укреплениях, уничтожение бронированной техники;

масса полезной нагрузки — до 5 кг;

дальность работы — до 5 км;

оснащение — приборы освещения, видеокамеры с возможностью обзора 360 градусов, мины.

А ранее стало известно, что Минобороны РФ хочет купить катера-камикадзе "Визир". По словам создателей, беспилотные "Визиры" вооружают пулеметами, ракетами, системами РЭБ, сетями, а также своими воздушными и водными дронами.