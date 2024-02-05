Нетипова ціль: ЗСУ знищили ворожий дрон мінування на Таврійському напрямку (відео)

Дрон був виявлений засобами аеророзвідки, а потім підірваний точним ударом. Це вберегло українську техніку від ураження.

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Військові сили України успішно знищили наземний колісний безпілотний літальний апарат, який використовують окупанти. Цей дрон, також відомий як безпілотник для мінування, являє собою нестандартну ціль. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль — наземний колісний дрон, або дрон мінування", — розповів він.

За заявою генерала, дрон був помічений з використанням засобів аеророзвідки і був виведений з ладу завдяки вогневому удару.

"Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео", — додав Тарнавський.

Бригадний генерал не назвав точної моделі російського дрона, проте раніше з'явилася інформація, що війська спецпризначення Росії отримають наземний дрон "Їжачок". Як стверджують росіяни, вони здатні знищувати живу силу і бронетехніку, заїжджаючи під черево разом із мінами, а потім підриваючись.

Нагадаємо, що раніше війська спецпризначення Росії отримають наземний дрон "Їжачок", який здатний знищувати бронетехніку і живу силу.

Російський дрон "Їжачок"

Технічні характеристики дрона "Їжачок":

призначення — знищення живої сили противника в укріпленнях, знищення броньованої техніки;

маса корисного навантаження — до 5 кг;

дальність роботи — до 5 км;

оснащення — прилади освітлення, відеокамери з можливістю огляду 360 градусів, міни.

А раніше стало відомо, що Міноборони РФ хоче купити катери-камікадзе "Візир". За словами творців, безпілотні "Візири" озброюють кулеметами, ракетами, системами РЕБ, сітками, а також своїми повітряними і водними дронами.