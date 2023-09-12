Спецпризначенцям РФ в Україні відправлять бойового робота "Їжачок", але є нюанс (фото)

Дрон, який має підривати техніку на полі бою, окупанти отримають в єдиному екземплярі через нестачу коштів.

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Війська спецпризначення Росії отримають наземний дрон "Їжачок", який здатний знищувати бронетехніку і живу силу. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Наземний безпілотник планують направити російським спецпризначенцям у зону бойових дій в Україні вже цього тижня. Однак за словами виконавчого директора конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрія Братенькова, яке і створило техніку, зараз розробники можуть передати тільки один безпілотник.

"Поки що йдеться про один екземпляр наземного дрона, оскільки наше конструкторське бюро здійснює всі розробки власним коштом і за рахунок скромних пожертвувань", — сказав він.

Що відомо про російський дрон "Їжачок"

Уперше, що в Росії розробили наземний дрон для боротьби з танками "Їжачок" стало відомо 27 березня 2023 року. Тоді виконавчий директор конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрій Братеньков повідомив, що було створено максимально дешевий дрон для знищення бронетехніки та живої сили противника. Він не став приховувати, що інженери "надихнулися" на створення безпілотника аналогічними зразками техніки, яку застосовують у Європі.

""Їжачок" створюється для того, щоб у разі погіршення бойової обстановки солдати могли запустити з окопу до ворога транспортний засіб, який доставив би противнику міну. Або підвіз би боєприпас "під черево" броньованій техніці ворога, тому що це найвразливіше місце у всієї техніки, що повзає по землі", — уточнив Братеньков.

Новий російський безпілотник був створений на колісній, а не на гусеничній платформі з метою економії коштів, як пояснили в КБ журналістам. Творці "Їжачка" також сумнівалися, що гусенична платформа могла б впоратися з бездоріжжям і будівельним сміттям в умовах бойових дій. Щоб уникнути цього, необхідно було доповнити техніку ґрунтозачіпками, які збільшили б її вартість у рази.

Також творці кажуть, що новий дрон має виконувати функцію провокування вогневих точок противника. У майбутньому безпілотник планують модернізувати: поставити на нього маленьку реактивну систему залпового вогню із застосуванням перспективного боєприпасу.

Технічні характеристики дрона "Їжачок"

призначення — знищення живої сили противника в укріпленнях, знищення броньованої техніки;

маса корисного навантаження — до 5 кг;

дальність роботи — до 5 км;

оснащення — прилади освітлення, відеокамери з можливістю огляду 360 градусів, міни.

Такий вигляд має новий російський дрон "Їжачок"

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Міноборони РФ хоче купити катери-камікадзе "Візир". За словами творців, безпілотні "Візири" озброюють кулеметами, ракетами, системами РЕБ, сітками, а також своїми повітряними та водними дронами.

Крім того, 7 вересня стало відомо, що в РФ запускають виробництво нових дронів-камікадзе "Скальпель". Основна перевага БПЛА в тому, що російські військові можуть закладати в нього практично всі види боєприпасів, які у них є на озброєнні.