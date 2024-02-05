"Спартанцы" Нацгвардии уничтожили танк Т-55: зачем РФ бросает в бой старые машины (видео)

Танки зачастую применяются противником в качестве импровизированных САУ. Они ведут огонь из закрытых позиций, но при этом становятся жертвой украинских FPV-дронов.

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Украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии с помощью беспилотника FPV эффектно поразили танки Т-72 и Т-55 противника, которые обстреливали позиции Сил обороны. Кадры уничтожения вражеской техники были опубликованы в соцсетях 4 февраля.

"Спартан" уничтожает технику оккупантов! Враг пытался обстреливать позиции украинских военных из танков, но FPV-дроны бригады "Спартан" разрушили их планы", — говорится в сообщении.

Комментируя боевую работу "спартанцев" обозреватели Defence Express отметили, что судя по всему FPV-дрон поразил российский танк Т-55 с так называемым "мангалом", который россияне использовали именно для штурмовых операций.

Эксперты напомнили, что ВС РФ начали снимать с хранения старые танки Т-55/Т-54 еще в начале прошлого года. При этом противник использует данную технику не для лобовых атак, а в качестве импровизированных самоходных артиллерийских установок, которые ведут огонь из закрытых позиций. Такая тактика вполне оправдана, поскольку подобные "штурмовые орудия" для поддержки пехоты в этой роли в целом достаточно эффективны.

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Вместе с тем противник использует устаревшие танки как машины-камикадзе. Их загружают взрывчаткой, блокируют педаль газа и направляют на украинские позиции. Такие случаи уже были зафиксированы на передовой, однако эффективность такого решения вызывает сомнения, добавили эксперты.

Напомним, по данным Forbes, 810-я гвардейская бригада морской пехоты ВМФ России, которая воюет в Херсонской области, на начало полномасштабной войны имела Т-80БВМ. Однако после понесенных потерь бригада начала получать устаревшие танки Т-55.