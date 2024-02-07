Одним сбросом сразу два танка: ВСУ подожгли российские Т-80БВМ на Донбассе (фото, видео)

Украинские бойцы из 9-го отдельного мотопехотного батальона "Винницкие Скифы" удачно отработали и нанесли потери оккупантам неподалеку Невельского Донецкой области.

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На Донецком направлении бойцы 9-го отдельного мотопехотного батальона "Винницкие Скифы" 59-й бригады одним сбросом поразили два заброшенных российских танка Т-80БВМ. Об этом сообщили аналитики милитаристского Telegram-канала In Factum.

"9-й отдельный мотопехотный батальон "Винницкие Скифы" (59 бригада) одним сбросом термобарической гранаты поджигают сразу два брошенных российских Т-80БВМ", — говорится в сообщении.

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Украинские военные удачно отработали восточнее Невельского на Донецком направлении.

Невельское направление

Аналитики опубликовали ролик, в котором показали, как с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили термобарическую гранату на один из танков. В результате чего было поражено сразу две единицы вражеской техники. После сброса боеприпаса российские танки загорелись и взорвались, а в небо поднялся густой серый дым.

Танк Т-80БВМ: что известно

Российский основной боевой танк Т-80БВМ является модернизацией Т-80БВ. В результате чего обеспечивается повышение основных боевых качеств техники — огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость и тому подобное. Основным вооружением танка является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-4.

Танк Т-80БВМ

Напомним, 7 февраля стало известно, бойцы 71-й егерской бригады уничтожили российский "Тайфун-К" с помощью одного снаряда и двух дронов. Вражеская цель была поражена первым снарядом из артиллерийской пушки, после этого машину ВС РФ добили операторы FPV-дронов.

6 февраля в СМИ сообщили, что ракетчик 79-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Гагауз" в команде с двумя военными уничтожил более 40 танков, бронетранспортеров и инженерных машин ВС РФ с помощью противотанковых ракет Javelin.