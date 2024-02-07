Потік Т-90, Т-80, Т-72: експерт пояснив, як ЗС РФ отримують "гігантську" кількість танків

Танки, які надходять у ЗС РФ, відновлюються зі старих машин, яких на складах стає все менше. Тим часом російські заводи випускають нову техніку в одиничних екземплярах, пояснив військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Російські заводи, призначені для випуску нових танків, насправді займаються відновленням та модернізацією старих радянських та російських бронемашин. Переважна більшість Т-90, Т-80 і Т-72, які воюють на російсько-українській війні, відремонтовані похапцем і мають неналежну якість. Про те, чи дійсно російська армія отримує достатню кількість танків, військовий аналітик та координатор проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко стверджує, що повідомлення ЗМІ про "гігантську" кількість танків, які надходять в ЗС РФ, є перебільшенням, яке не відповідає реальному стану речей. Наприклад, немає ніякого "зростання на 560%". Те ж саме можна сказати про заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який назвав цифру 1 600 одиниць на рік (тобто 133 на місяць). Насправді потрібно звернути увагу на те, що ж саме отримують російські військові — чи це нові машини, чи старі, але модернізовані або відремонтовані.

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Загалом аналітик встановив, що на місяць російський ВПК здатен надати армії близько 200 танків різних типів. Переважна більшість з них — не нові, а старі, але відновлені. При цьому кількість старих та якість їх ремонту знижуються, оскільки на заводи приходять все гірші машини.

Пояснення Коваленка ґрунтуються на наступних міркуваннях:

У 2019 році армія РФ отримала 434 од. Т-72 і Т-80, а про випуск нових даних немає. У 2020 році отримала 300 танків, з них 120 Т-72 — явно модернізовані, а не нові. У 2021 році отримала 170 танків — більше детальна інформація відсутня, пояснив Коваленко. У "найкращі" часи спроможність ВПК РФ складала 36 модернізованих або відремонтованих танків на місяць. Під час війни випуск виробничі потужності "Уралвагонзаводу" — 3-6 танків нових Т-90 на місяць, тобто близько 60 на рік (але і цей показник не досягається). Відновлення старих танків — це 2-4 ротних комплекти Т-72 на "Уралвагонзаводі", 1-2 ротних комплекти Т-80 на заводі "Омсктрансмаш" (ротний комплект — 10 танків). Також у бій кидають Т-62 і Т-54/55 — про кількість даних немає.

Військовий аналітик назвав дії ВПК РФ "уроборосом": він "з'їсть" сам себе, поступово використавши всі старі танки і не виробляючи нові.

"В результаті низька якість цієї техніки створює безліч проблем російським окупаційним військам і підвищує ймовірність її знищення, тоді як запаси не безмежні (як і їх якість). Уроборос російського танкобудування. Точніше, танко-відновлення", — написав Коваленко.

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Зазначимо, у грудні 2023 року західні експерти оцінили, скільки ж танків випускається в РФ. Вони також звернули увагу на "стрибок" російського ВПК, який до війни випускав по 200 нових бронемашин, а після — у 10 разів більше. Аналіз показав, що дійсно, інформація у росЗМІ та представників Кремля не відповідає дійсності. Тим часом восени 2023 року стало відомо, що росіяни намагаються відродити технологію з випуску Т-80 — використають наявне обладнання, яке стоїть з радянських часів.

Нагадуємо, 6 лютого видання Forbes повідомило, що російські війська вивели на поле бою танки Т-55: їх помітили на Херсонщині, коли на них пікірував FPv-дрон ЗСУ. Російський генерал 7 лютого визнав провал, якого зазнали артилеристи і танкісти ЗС РФ на полі бою в Україні.