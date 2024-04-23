"Вивчили уроки 2022 року": ЗС РФ прискорять модернізацію у 2024 році, — Генштаб Норвегії

Російський військово-промисловий комплекс швидко реагує на інновації, які з'являються на полію бою. Цього досягають завдяки владній вертикалі, яку створив Кремль.

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У 2024 році Росія стала ще небезпечнішою, ніж була у 2022 та 2023 роках. Російська армія налагодила постачання зброї з Північної Кореї та Ірану. Промисловість прискорилась, а військове командування зробило висновки на основі минулих помилок. Про те, чого очікувати від Москви у новому році, голова Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен (Eirik Kristoffersen) розповів на порталі Breaking Defense.

Крістофферсен пояснив журналістам, що становище України на полі бою викликає у нього стурбованість. Країни-партнери у 2023 році передали ЗСУ недостатню кількість зброї. Тому у 2024 році потрібно наростити постачання, впевнений норвезький військовий, особливо з огляду на успіхи росіян.

Занепокоєння у голови ЗС Норвегії викликають темпи відновлення військової спроможності РФ. Згідно з оцінками норвежця, російська армія у 2024 році буде вдосконалюватись швидше, ніж це було у попередні роки. Він перелічив, що допомагає росіянам:

перехід на військову економіку;

допомога союзників (Іран, КНДР);

слабший, ніж очікували, ефект від санкцій.

"У 2024 році я відчуваю більше почуття терміновості, ніж у 2023 році. Модернізовані або реконструйовані російські сили зараз ближчі до нас, ніж я б сказав рік тому", — пояснив офіцер ЗС Норвегії.

На думку Крістофферсена, певний час українці були більш інноваційними, ніж росіяни. Однак з часом вони втратили цю перевагу внаслідок ієрархічної владної вертикалі, яку збудував Кремль. Крім того, Москва зробила висновки з "уроків", отриманих у перші роки російсько-української війни.

"Доктринально Росія також нарешті надолужує уроки свого невдалого вторгнення 2022 року. У них є ці уроки, які вони використовують. [Щоб їх використати — ред.], думаю, їм знадобилося більше часу", — попередив голова ЗС Норвегії.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, у квітні в США повідомили, що Росія повністю відновила військово-промисловий комплекс всупереч санкціям, накладених світовим співтовариством. Відповідальність за це покладали на Китай, — заява пролунала від заступника Державного секретаря Курта Кемпбелла. Серед іншого, КНР суттєво наростила постачання у РФ високоточних станків, які можуть використовуватись для виробництва зброї.

У лютому 2024 року експерти проаналізували темпи поповнення танків, які ЗС РФ втрачає на полі бою. З'ясували, що переважна більшість з'являються внаслідок відновлення старої радянської бронетехніки, але є й нові, щойно випущені на заводах. При цьому ворог має вдосталь розвідувальних дронів, які вистежують українську техніку в глибокому тилу.

Нагадуємо, 17 квітня українські військові показали танк-черепаху, який росіяни вдруге використали у Красногорівці. Тим часом у західних ЗМІ зауважили, що для знищення однієї бронемашини ЗС РФ в середньому використовують до 10 безпілотників.