82-річний Пол Маккартні вийшов на публіку з дружиною (фото)

Легендарний музикант відвідав премʼєру фільму про The Beatles. Продюсером картини став Мартін Скорсезе.

82-річний англійський співак Пол Маккартні вийшов у світ зі своєю дружиною, 65-річною Ненсі Шевелл. Про це пише Daily Mail.

Музикант зʼявився на прем’єрі документального фільму про The Beatles у театрі Hudson Square Theatre у Нью-Йорку.

Маккартні одягнув піджак зі змішаних матеріалів із сірим твідом і світлими джинсовими деталями вздовж манжетів, коміра та ґудзиків по центру. Співак також приміряв замшеві кросівки та чорні штани.

Зокрема, співак позував для фото зі своєю дружиною, а також виконавчим продюсером документального фільму, відомим режисером Мартіном Скорсезе.

Шевелл постала в повністю чорному вбранні з довгим мереживним кардиганом. Вона розпустила своє волосся та додала до образу кілька лаконічних прикрас.

Пол Маккартні та Ненсі Шевелл

Тим часом Мартін Скорсезе зʼявився в темно-синьому костюмі, який він поєднав із сорочкою на ґудзиках і контрастною темно-червоною краваткою в горошок.

Легендарний режисер також взяв із собою свою доньку Франческу Скорсезе. Вона носила сукню-сорочку на ґудзиках із зображенням обкладинки культового альбому The Beatles Abbey Road.

Пол Маккартні, Франческа Скорсезе та Мартін Скорсезе

Зазначимо, що Пол Маккартін та Ненсі Шевелл заручилися в травні 2011 року і пов'язали себе узами шлюбу в жовтні того ж року на церемонії в ратуші Старого Мерілебона в Лондоні.

Нагадаємо, Пол Маккартні став музикантом-мільярдером.

Також Фокус писав про 12-ту річницю одруження Пола Маккартні та Ненсі Шевелл.