81-річний Роберт Де Ніро вирушив на побачення з молодшою на 36 років коханою (фото)

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен виховують маленьку доньку Джію. Незабаром дівчинці виповниться два роки.

81-річного американського актора Роберта Де Ніро помітили на рідкісному побачені з коханою Тіффані Чен, 45. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Таксист" супроводжував свою обраницю, щоб подивитися концерт Пола Маккартні, який відбувся напередодні в залі Bowery Ballroom на Мангеттені.

Приватне шоу 82-річного англійського рокера в залі на 575 місць було розпродано лише за 30 хвилин.

Маккартні виступив із 90-хвилинним шоу, яке включало такі хіти, як A Hard Day's Night, Maybe I'm Amazed, Ob-la-di Ob-la-da, Get Back, Hey Jude, а також нову пісню The Beatles Now and Then, яка отримала "Греммі".

Де Ніро прийшов на музичну подію в синьому пальті з чорно-сірим шарфом, додавши до образу окуляри. Тим часом його обраниця була в чорному пальті з яскравим шарфом.

Незабаром Роберт і Тіффані 6 квітня 2025 відсвяткують другий день народження своєї дитини — дочки Джії Вірджинії Чен Де Ніро.

Актор та його кохана у квітні 2023 року стали батьками Джії — першої спільної дитини пари. Дівчинка стала сьомою дитиною Де Ніро.

Пара познайомилася на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховувала свої стосунки від публіки.

"Я стараюся з усіх сил, от і все. Сподіваюся, вони будуть щасливі", — сказав Де Ніро The Times про свою родину.

