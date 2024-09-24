Роберт Де Ніро та Тіффані Чен відвідали премʼєру фільму (фото)

Зіркова пара зʼявилася на показі нової картини Френсіса Копполи. Закохані обрали контрастні вбрання.

Related video

81-річний американський актор Роберт Де Ніро та його 45-річна дівчина Тіффані Чен зʼявилися на прем'єрі фільму "Мегалополіс" у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Де Ніро був у повністю чорному костюмі, тоді як сукня Тіффані була кремовою з тонкими чорними смужками.

Інструкторка з бойових мистецтв доповнила свій образ чорними черевиками до колін і клатчем гірчичного кольору. Її волосся було зібране в пучок, а до образу обраниця голлівудського актора додала кілька лаконічних прикрас.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен

На заході, який відбувся в The Ultimate IMAX Experience на AMC Lincoln Square, Роберт також позував зі Спайком Лі та режисером картини Френсісом Фордом Копполою. Він написав, зняв і продюсував американський епічний науково-фантастичний фільм, у якому зіграли Адам Драйвер, Шая ЛаБаф, Обрі Плаза та Дастін Гоффман.

Зазначимо, що Роберт Де Ніро та Тіффані Чен у квітні 2023 року стали батьками доньки Джії — першої спільної дитини пари. Дівчинка стала сьомою дитиною актора.

Тіффані та Роберт познайомилися на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховували свої стосунки від публіки.

Нагадаємо, яким було перше слово маленької доньки Роберта Де Ніро.

Також Фокус писав про 81-річчя Роберта Де Ніро, під час якого він стрибнув з яхти.