Роберт Де Ниро и Тиффани Чен посетили премьеру фильма (фото)

Звездная пара появилась на показе новой картины Фрэнсиса Копполы. Влюбленные выбрали контрастные наряды.

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81-летний американский актер Роберт Де Ниро и его 45-летняя девушка Тиффани Чен появились на премьере фильма "Мегалополис" в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Де Ниро был в полностью черном костюме, в то время как платье Тиффани было кремовым с тонкими черными полосками.

Инструктор по боевым искусствам дополнила свой образ черными ботинками до колен и клатчем горчичного цвета. Ее волосы были собраны в пучок, а к образу избранница голливудского актера добавила несколько лаконичных украшений.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

На мероприятии, которое состоялось в The Ultimate IMAX Experience на AMC Lincoln Square, Роберт также позировал со Спайком Ли и режиссером картины Фрэнсисом Фордом Копполой. Он написал, снял и продюсировал американский эпический научно-фантастический фильм, в котором сыграли Адам Драйвер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза и Дастин Хоффман.

Отметим, что Роберт Де Ниро и Тиффани Чен в апреле 2023 года стали родителями дочери Джии — первого совместного ребенка пары. Девочка стала седьмым ребенком актера.

Тиффани и Роберт познакомились на съемках фильма "Стажер" и долгое время скрывали свои отношения от публики.

Напомним, каким было первое слово маленькой дочери Роберта Де Ниро.

Также Фокус писал о 81-летии Роберта Де Ниро, во время которого он прыгнул с яхты.