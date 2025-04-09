Погибли известные бейсболисты и губернатор: 66 человек умерло из-за обвала крыши в ночном клубе

Во время концерта, на котором находилось более 300 человек, обвалилась крыша ночного клуба в столице Доминиканской Республики — Санто-Доминго.

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Об этом пишет CNN.

В результате обвала крыши погибли по меньшей мере 66 человек, еще 155 человек — доставили в больницы.

На момент инцидента в помещении заведения находилось более 300 посетителей.

По официальным сообщениям местных властей, крыша обвалилась около часа ночи по местному времени, когда на сцене выступал исполнитель Rubby Pérez с группой.

Как отмечает CNN, дочь исполнителя сообщила местным СМИ, что ее отец выжил после обвала. По ее словам, спасатели нашли его под завалами.

"Он начал петь, чтобы они могли его услышать", — сказала девушка.

Среди погибших:

известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко;

губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус;

сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки — ред.) Нельсона Круса.

Сейчас продолжаются поиски выживших.

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