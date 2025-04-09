Загинули відомі бейсболісти та губернаторка: 66 людей вмерло через обвал даху у нічному клубі
Під час концерту, на якому перебувало понад 300 осіб, обвалився дах нічного клубу у столиці Домініканської Республіки — Санто-Домінго.
Про це пише CNN.
Внаслідок обвалу даху загинули щонайменше 66 людей, ще 155 осіб — доправили до лікарень.
На момент інциденту у приміщенні закладу перебувало понад 300 відвідувачів.
За офіційними повідомленнями місцевої влади, дах обвалився близько першої години ночі за місцевим часом, коли на сцені виступав виконавець Rubby Pérez з гуртом.
Як зазначає CNN, дочка виконавця повідомила місцевим ЗМІ, що її батько вижив після обвалу. За її словами, рятувальники знайшли його під завалами.
"Він почав співати, щоб вони могли його почути", — сказала дівчина.
Серед загиблих:
- відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко;
- губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус;
- сестра зірки MLB (професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки – ред.) Нельсона Круса.
Наразі тривають пошуки тих, хто вижив.
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