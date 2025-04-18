"Однажды мы сыграем в РФ": солист Coldplay назвал россиянина братом и сочинил для него песню (видео)

Фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин на концерте в Сеуле в Южной Корее 16 апреля спел для россиянина песню, в которой назвал его "прекрасным братом", и заявил, что хочет однажды выступить в России.

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Видео опубликовано в аккаунте golden__pisces в сети TikTok.

Посреди выступления Крис Мартин решил пообщаться с фанатами и обратился к парню с окрашенными в розовый цвет волосами. Он спросил, откуда юноша приехал, и тот показал на экране смартфона слово "Russi" (написанное с ошибкой "Russia" — Россия), чем вызвал бурную реакцию зрителей.

Мартин поприветствовал россиянина несколькими строчками импровизированной песни:

"Добро пожаловать, мой прекрасный брат!

Я знаю, добраться сюда было трудно.

Однажды мы сыграем в России,

Хоть она и далеко.

Нам нужно только, чтобы Путин сказал "да".

Coldplay в 2022 году пели песню группы "Океан Эльзы" в 2022 году

На концерте в Польше 8 июля 2022 года Coldplay исполнил песню Вакарчука "Обійми" с уличным певцом Ромарио Пунчем (Romario Punch) из Украины, с которым встретились случайно на улице в Варшаве. Крис Мартин признался, что не понимает смысла песни, однако он считает ее "очень хорошей".

Во время выступления в Брюсселе в Бельгии 9 августа 2022 года Coldplay исполнили хит "Океана Эльзы" уже вместе с фронтменом группы Святославом Вакарчуком. Кроме того, на руке Криса Мартина был браслет в цветах украинского флага.

Напомним, 16 апреля в соцсетях распространилось видео с актером Жаном-Клодом Ван Даммом, который в компании с бывшим нардепом от "Партии Регионов" Александром Онищенко передал "большой поцелуй для Путина" и заявил, что хочет приехать в Россию.

Фокус 7 апреля писал о башкирской группе AY YOLA, которая возглавила украинский топ 100 в Apple Music с песней Homay. Ютюбер из Казахстана Азамат Омаров рассказывает, что группа, вероятно, участвовала в сборе денег для нужд российской армии, а брат вокалиста в 2023 году пошел воевать против Украины.