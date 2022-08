Coldplay вместе с Вакарчуком исполнили в Брюсселе хит "Океана Эльзы" (видео)

Музыканты исполнили один из хитов украинской рок-группы вместе с фронтменом "Океана Эльзы", который поднялся к ним на сцену. При этом у лидера Coldplay на запястье был браслет в цветах украинского флага.

Популярная музыкальная группа Coldplay (Великобритания) поддержала Украину, спев песню украинского музыканта Святослава Вакарчука "Обійми". Видео выступления быстро распространилось в соцсетях.

Во вторник, 9 августа, Coldplay играли концерт на сцене в Брюсселе. Внезапно к ним на сцену из зала поднялся Святослав Вакарчук. Музыканты вместе исполнили украинский хит — песню "Океана Эльзи" под названием "Обійми".

К слову, в знак солидарности с украинцами у солиста Coldplay Криса Мартина во время концерта даже был браслет в цветах нашего флага.

Что известно о группе Coldplay

Это — британская рок-группа, которая впервые появилась на сцене в 1996 году. Но настоящая известность пришла к музыкантам в "нулевых".

Coldplay получали премию Грэмми семь раз за альбомы Parachutes, A Rush Of Blood To the Head и Viva La Vida Or Death And All His Friends, песни "Clocks" и "Viva la Vida", выступления с "In My Place" и "Viva la Vida".

Группа принимала участие в различных социальных проектах, таких как Band Aid 20, Live 8, кампании в поддержку детей, больных раком. Также Coldplay выступили на закрытии параолимпийских игр 2012 в Лондоне. 7 февраля 2016 года группа выступила в традиционном шоу в перерыве юбилейного пятидесятого Супербоула.

Coldplay выпустили несколько альбомов: "Parachutes", "A Rush of Blood to the Head","X&Y", "Viva la Vida or Death and All His Friends", "Mylo Xyloto", "Ghost Stories", "Head Full of Dreams & Kaleidoscope EP".

Состав группы:

Крис Мартин (Chris Martin) — вокал, клавишные, акустическая гитара, губная гармоника;

Джонни Баклэнд (Jonny Buckland) — электрогитара, бэк-вокал;

Гай Берримен (Guy Berryman) — бас-гитара, синтезатор, акустическая гитара, губная гармоника, бэк-вокал;

Уилл Чемпион (Will Champion) — ударные, клавишные, бэк-вокал.

К слову, Coldplay выражали свою поддержку украинцам и раньше. Так, Крис Мартин в июле исполнил один из хитов группы "Океан Эльзы" в дуэте с уличным музыкантом Ромарио Пунчем. Мужчину фронтмен Coldplay встретил случайно перед концертом.

А несколько раньше участники группы на свои концертах приглашали на сцену детей из Украины, которые находились в зрительном зале.

Напомним, Coldplay в Варшаве исполнили песню "Обійми" "Океана Эльзы". Фронтмен признался зрителям, что не понимает смысла песни, но она ему очень нравится.

Фокус также писал, что на протяжении всех четырех месяцев полномасштабной войны Святослав Вакарчук ездит с выступлениями по горячим точкам страны. В начале мая певец рассказывал, как в очередной раз объехал восточную линию фронта от Харькова до Славянска.