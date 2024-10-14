ТЦК в ТРЦ: кому понравились, кому были нужны и что дали "мажорные рейды" военкоматов

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ТЦКшные рейды по мажорам в их "храмах досуга" (ресторанах, элитных маркетах, ТРЦ и т. д.) имеют сдержанное одобрение среди определенных категорий политически зависимых граждан и подчеркнуто положительное отношение в большой среде обычных работяг и домохозяек.

Это беглый анализ первых реакций, которые имею благодаря экспресс-опросам.

Задействованы все любимые зоны украинской менталки — межличностная зависть, классовая ненависть, иллюзия идеальной справедливости.

Понятно, что целью этой акции не может быть пополнение войска, ведь почти никто из "мажоров" на передовой не окажется по тысяче и одной причине, о которой вы все знаете.

Цель — выровнять впечатление, что нынешняя оборонительная война — это дело только бедных, которое бьет по мотивации действующих военнослужащих и мобилизованных.

Однако проблема не в замысле, а в политической искусственности его выполнения. Если ставится целью коммуникационный сигнал обществу относительно баланса справедливости в этой войне, то начинать желательно было бы как раз с представителей высшего политического класса и их детей, родственников.

Очень неуклюже гасится рост социального напряжения. Особенно накануне введения "экономического бронирования", которое однозначно вызовет волну оппозиционного хейта.

Святослава Вакарчука поставили в неудобное положение Фото: sviatoslav.vakarchuk

После начала антитеррористической войны Израиля против ХАМАСа в прошлом году, многие родственники известных политиков были в первых рядах ЦАХАЛ. Пусть даже и служат они формально, или культура отношения к армии исторически другая, но такая информация очень хорошо стабилизирует общественные настроения и выбивает все операции врага. Что в Украине? Вот-вот.

Ну и немного Вакарчука поставить в неудобное положение, которое эффектно бьет по нему. Ведь заставляет исполнителя или осудить действия ТЦК и полиции, что ударит по патриотическому реноме и будет истолковано как оправдание коммерческой и брендовой приоритетности своих интересов ("чувак деньги косит, какая ему разница"). Или поддержать действия ТЦК и автоматически "ошарашить" свою аудиторию гражданских фанов и сторонников, которые любой промоушн действий ТЦК воспримут с кривым лицом.

Что выбрал Вакарчук? Промолчать. Рассчитывая, что умные люди правильно оценят неловкое положение, в которое его поставили. А неразумные? А неразумные проголосуют. Когда-нибудь.

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