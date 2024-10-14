ТЦК у ТРЦ: кому сподобалися, кому були потрібні та що дали "мажорні рейди" воєнкомів

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ТЦКшні рейди по мажорах в їхніх "храмах дозвілля" (ресторанах, елітних маркетах, ТРЦ тощо) отримали стримане схвалення серед певних категорій політично залежних громадян і підкреслено позитивне ставлення у великому середовищі звичайних роботяг і домогосподарок.

Це побіжний аналіз перших реакцій, які маю завдяки експрес-опитуванням.

Задіяні всі улюблені зони української менталки — міжособистісна заздрість, класова ненависть, ілюзія ідеальної справедливості.

Зрозуміло, що ціллю цієї акції не може бути поповнення війська, адже майже ніхто з "мажорів" на передовій не опиниться через тисячу й одну причину, про які ви всі знаєте.

Мета — вирівняти враження, що нинішня оборонна війна — це справа лише бідних, яке б'є по мотивації чинних військовослужбовців і мобілізованих.

Однак проблема не в задумі, а в політичній штучності його виконання. Якщо метою є комунікаційний сигнал суспільству щодо балансу справедливості в цій війні, то починати бажано було б якраз із представників вищого політичного класу та їх дітей, родичів.

Дуже незграбно гаситься зростання соціального напруження. Особливо напередодні запровадження "економічного бронювання", яке однозначно викличе хвилю опозиційного хейту.

Святослава Вакарчука поставили у незручне становище Фото: sviatoslav.vakarchuk

Після початку антитерористичної війни Ізраїля проти ХАМАСу минулого року, багато родичів відомих політиків були в перших лавах ЦАХАЛ. Хай навіть і служать вони формально, або культура ставлення до армії історично інша, але така інформація дуже добре стабілізує суспільні настрої та вибиває всі операції ворога. Що в Україні? Отож-бо.

Та й Вакарчука поставити у трохи незручне становище, яке ефектно б'є по ньому. Адже змушує виконавця або засудити дії ТЦК і поліції, що вдарить по патріотичному реноме та буде витлумачено як виправдовування комерційної та брендової пріоритетності своїх інтересів ("чувак гроші косить, яка йому різниця"). Або підтримати дії ТЦК і автоматично "спантеличити" свою аудиторію цивільних фанів і прихильників, які будь-який промоушн дій ТЦК сприймуть із кривим обличчям.

Що обрав Вакарчук? Промовчати. Розраховуючи, що розумні люди правильно оцінять незручне становище, в яке його поставили. А нерозумні? А нерозумні проголосують. Колись.

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