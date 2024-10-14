ТЦК у ТРЦ: кому сподобалися, кому були потрібні та що дали "мажорні рейди" воєнкомів
Ціллю рейдів ТЦК по місцях дозвілля не може бути поповнення війська, адже майже ніхто з "мажорів" на передовій не опиниться через тисячу й одну причину, зазначає політтехнолог Олег Постернак. на його думку, ця акція має штучний політичний характер, до того ж організована вельми незграбно.
ТЦКшні рейди по мажорах в їхніх "храмах дозвілля" (ресторанах, елітних маркетах, ТРЦ тощо) отримали стримане схвалення серед певних категорій політично залежних громадян і підкреслено позитивне ставлення у великому середовищі звичайних роботяг і домогосподарок.
Це побіжний аналіз перших реакцій, які маю завдяки експрес-опитуванням.
Задіяні всі улюблені зони української менталки — міжособистісна заздрість, класова ненависть, ілюзія ідеальної справедливості.
Зрозуміло, що ціллю цієї акції не може бути поповнення війська, адже майже ніхто з "мажорів" на передовій не опиниться через тисячу й одну причину, про які ви всі знаєте.
Мета — вирівняти враження, що нинішня оборонна війна — це справа лише бідних, яке б'є по мотивації чинних військовослужбовців і мобілізованих.
Однак проблема не в задумі, а в політичній штучності його виконання. Якщо метою є комунікаційний сигнал суспільству щодо балансу справедливості в цій війні, то починати бажано було б якраз із представників вищого політичного класу та їх дітей, родичів.
Дуже незграбно гаситься зростання соціального напруження. Особливо напередодні запровадження "економічного бронювання", яке однозначно викличе хвилю опозиційного хейту.
Після початку антитерористичної війни Ізраїля проти ХАМАСу минулого року, багато родичів відомих політиків були в перших лавах ЦАХАЛ. Хай навіть і служать вони формально, або культура ставлення до армії історично інша, але така інформація дуже добре стабілізує суспільні настрої та вибиває всі операції ворога. Що в Україні? Отож-бо.
Та й Вакарчука поставити у трохи незручне становище, яке ефектно б'є по ньому. Адже змушує виконавця або засудити дії ТЦК і поліції, що вдарить по патріотичному реноме та буде витлумачено як виправдовування комерційної та брендової пріоритетності своїх інтересів ("чувак гроші косить, яка йому різниця"). Або підтримати дії ТЦК і автоматично "спантеличити" свою аудиторію цивільних фанів і прихильників, які будь-який промоушн дій ТЦК сприймуть із кривим обличчям.
Що обрав Вакарчук? Промовчати. Розраховуючи, що розумні люди правильно оцінять незручне становище, в яке його поставили. А нерозумні? А нерозумні проголосують. Колись.
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