Coldplay разом із Вакарчуком виконали у Брюсселі хіт "Океану Ельзи" (відео)

Музиканти виконали один із хітів українського рок-гурту разом із фронтменом "Океану Ельзи", який піднявся до них на сцену. При цьому лідер Coldplay на зап'ясті мав браслет у кольорах українського прапора.

Популярний музичний гурт Coldplay (Великобританія) підтримав Україну, співаючи пісню українського музиканта Святослава Вакарчука "Обійми". Відео виступу швидко поширилося у соцмережах.

У вівторок, 9 серпня, Coldplay грали концерт на сцені у Брюсселі. Раптом до них на сцену із зали піднявся Святослав Вакарчук. Музиканти разом виконали український хіт — пісню "Океану Ельзи" під назвою "Обійми".

До речі, на знак солідарності з українцями соліст Coldplay Кріс Мартін під час концерту навіть мав браслет у кольорах нашого прапора.

Що відомо про гурт Coldplay

Це — британський рок-гурт, який вперше з'явився на сцені у 1996 році. Але справжня популярність прийшла до музикантів у "нульових".

Coldplay отримували премію Греммі сім разів за альбоми Parachutes, A Rush of Blood To the Head та Viva La Vida або Death And All His Friends, пісні "Clocks" та "Viva la Vida", виступи з "In My Place" та "Viva la Vida".

Група брала участь у різних соціальних проектах, таких як Band Aid 20, Live 8, кампанії на підтримку дітей, хворих на рак. Також Coldplay виступили на закритті параолімпійських ігор 2012 у Лондоні. 7 лютого 2016 року гурт виступив у традиційному шоу у перерві ювілейного п'ятдесятого Супербоулу.

Coldplay випустили кілька альбомів: "Parachutes", "A Rush of Blood to the Head", "X&Y", "Viva la Vida або Death and All His Friends", "Mylo Xyloto", "Ghost Stories", "Head Full of Dreams & Kaleidoscope EP".

Склад групи:

Кріс Мартін (Chris Martin) — вокал, клавішні, акустична гітара, губна гармоніка;

Джонні Бакленд (Jonny Buckland) — електрогітара, бек-вокал;

Гай Беррімен (Guy Berryman) — бас-гітара, синтезатор, акустична гітара, губна гармоніка, бек-вокал;

Вілл Чемпіон (Will Champion) — ударні, клавішні, бек-вокал.

До речі, Coldplay висловлювали свою підтримку українцям і раніше. Так, Кріс Мартін у липні виконав один із хітів гурту "Океан Ельзи" у дуеті з вуличним музикантом Ромаріо Пунчем. Чоловіка фронтмен Coldplay зустрів випадково перед концертом.

А дещо раніше учасники гурту на свої концертах запрошували на сцену дітей з України, які перебували у залі для глядачів.

Нагадаємо, Coldplay у Варшаві виконали пісню "Обійми" "Океану Ельзи". Фронтмен зізнався глядачам, що не розуміє сенсу пісні, але вона йому дуже подобається.

Фокус також писав, що протягом усіх чотирьох місяців повномасштабної війни Святослав Вакарчук їздить із виступами по гарячим точкам країни. На початку травня співак розповідав, як укотре об'їхав східну лінію фронту від Харкова до Слов'янська.