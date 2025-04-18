"Колись ми зіграємо в РФ": соліст Coldplay назвав росіянина братом і склав для нього пісню (відео)

Фронтмен британського рок-гурту Coldplay Кріс Мартін на концерті в Сеулі в Південній Кореї 16 квітня заспівав для росіянина пісню, в якій назвав його "прекрасним братом", і заявив, що хоче одного разу виступити в Росії.

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Відео опубліковано в акаунті golden__pisces в мережі TikTok.

Посеред виступу Кріс Мартін вирішив поспілкуватися з фанатами та звернувся до хлопця з пофарбованим у рожевий колір волоссям. Він запитав, звідки юнак приїхав, і той показав на екрані смартфона слово "Russi" (написане з помилкою "Russia" — Росія), чим викликав бурхливу реакцію глядачів.

Мартін привітав росіянина кількома рядками імпровізованої пісні:

"Ласкаво просимо, мій прекрасний брате!

Я знаю, дістатися сюди було важко.

Одного разу ми зіграємо в Росії,

Хоч вона і далеко.

Нам потрібно тільки, щоб Путін сказав "так".

Coldplay у 2022 році співали пісню гурту "Океан Ельзи"

На концерті в Польщі 8 липня 2022 року Coldplay виконав пісню Вакарчука "Обійми" із вуличним співаком Ромаріо Пунчем (Romario Punch) з України, з яким зустрілися випадково на вулиці у Варшаві. Кріс Мартін зізнався, що не розуміє сенсу пісні, проте він вважає її "дуже гарною".

Під час виступу в Брюсселі у Бельгії 9 серпня 2022 року Coldplay виконали хіт "Океану Ельзи" вже разом із фронтменом гурту Святославом Вакарчуком. Крім того, на руці Кріса Мартіна був браслет у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, 16 квітня в соцмережах поширилося відео з актором Жаном-Клодом Ван Даммом, який у компанії з колишнім нардепом від "Партії Регіонів" Олександром Онищенком передав "великий цілунок для Путіна" і заявив, що хоче приїхати до Росії.

Фокус 7 квітня писав про башкирський гурт AY YOLA, який очолив український топ 100 в Apple Music з піснею Homay. Ютюбер із Казахстану Азамат Омаров розповідає, що група, ймовірно, брала участь у зборі грошей для потреб російської армії, а брат вокаліста у 2023 році пішов воювати проти України.