Мертвый интернет и фальшивый Пол Маккартни: самые странные теории заговора

Фальшивая высадка на Луну, тайна убийства Джона Кеннеди и теория о том, что Земля плоская – это общеизвестные теории заговора. Но есть и те, о которых слышали только самые преданные фанаты странностей.

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Об этом пишет Live Science.

Теории заговора всегда манили своей таинственностью и фантастической доказательной базой. Благодаря алгоритмам социальных сетей, которые подталкивают пользователей к все более эмоциональному, заговорщическому контенту, ложным теориям заговора, вероятно, никогда не было так легко распространяться.

Все теории заговора должны иметь определенные необходимые элементы: заговор между двумя или более людьми, секретные действия и мотив, считает Карен Дуглас, профессор социальной психологии в Университете Кента в Великобритании. Но те, которые получают признание, обычно имеют что-то дополнительное.

"Теории заговора, скорее всего, будут более успешными, если они подтверждают то, во что люди хотят верить. Они также, скорее всего, будут успешными, если они интересны, захватывающи и предлагают "большое" объяснение "большого" события", — сказала Дуглас.

Главные теории заговора часто очень трудно опровергнуть. Отчасти это происходит потому, что они удовлетворяют психологическую потребность знать "правду" и быть причастным к какой-то группе людей со схожими идеями.

Очевидцы, которые оспаривают выводы даже самых больших теорий заговора, ошибаются, по словам верующих, или являются частью заговора. Кроме общеизвестных теорий заговора есть немало тех, что поражают своей фантазией.

Теория мертвого интернета

Теория мертвого интернета впервые появилась на форуме Macintosh Cafe на Agora Road в 2021 году, когда один из пользователей создал ветку под названием "Теория мертвого интернета: большая часть интернета — фейк". Ссылаясь на сообщения с крупных онлайн-форумов, таких как 4Chan, теория утверждала, что боты ответственны почти за всю онлайн-активность и создание контента.

Сторонники этой теории заговора считают, что контент в интернете создает ИИ Фото: Getty

На самом высоком уровне концепция заключается в том, что искусственный интеллект (ИИ) и чат-боты автоматически штампуют посты в социальных сетях, предназначенные для фарма кликов, комментариев и лайков на таких платформах, как Facebook и TikTok. Они делают это, потому что большее вовлечение приводит к большему рекламному бюджету.

Но аккаунты, отвечающие на эти автоматические посты, в свою очередь являются ботами и агентами ИИ, утверждает теория заговора. Другими словами, все происходит между машинами, без необходимости в людях. Если заглянуть глубже в кроличью нору, то некоторые сторонники мертвого интернета утверждают, что правительственные организации используют этих ботов для манипулирования человеческими мнениями.

Сторонники утверждают, что интернет умер где-то в 2016 или 2017 году — тогда мы просто об этом не знали.

Эта теория заговора имеет в своей основе небольшое зерно истины: боты составляют около половины всего интернет-трафика , показывают исследования. Тем не менее, в Интернете определенно есть люди.

Смерть Пола Маккартни

Пол Маккартни не умер. Он иногда дает концерты, посещает светские мероприятия, фотографируется с поклонниками и у него есть веб-сайт, он иногда появляется в таблоидах.

Некоторые верят, что Пол Маккартни умер еще в 1966 году Фото: instagram.com/paulmccartney

Неплохо для парня, который, по мнению некоторых сторонников теории заговора, умер в 1966 году.

Теория заговора "Пол Маккартни мертв" выглядит примерно так: 9 ноября 1966 года Пол Маккартни вступил в спор с другими битлами, выбежал из студии и был немедленно обезглавлен в автокатастрофе. Чтобы скрыть все это, группа наняла двойника, который (вот удача), еще и пел также хорошо.

Однако, пройдя через все эти трудности, группа приложила немало усилий, чтобы в обложках своих альбомов и текстах песен оставить подсказки, намекающие публике, что что-то не так. Например, на обложке альбома Abbey Road все четверо Beatles сфотографированы шагающими по пешеходному переходу, но только Маккартни босиком и не в ногу с остальными тремя. Это должно что-то значить, считают сторонники теории заговора. Несмотря на публичные опровержения группы (и множество публичных появлений Маккартни), фанаты не могли просто так это оставить и теперь собираются вместе, чтобы изучать "доказательства" того, что Пол Маккартни все-таки мертв.

Фальшивые птицы

Теория заговора Birds Aren't Real — это движение, созданное 23-летним Питером Макиндоу, который начал распространять эту идею в 2017 году. До интервью в New York Times в декабре 2021 года Макиндоу оставался истинным верующим, настаивая в интервью для СМИ и в Интернете на том, что птицы не настоящие, а скорее это беспилотники-разведчики, созданные правительством США. У Birds Aren't Real есть штат сотрудников; они организовывали реальные протесты; они покупали реальные рекламные щиты; и они украшали фургоны своими заявлениями. Цель, говорит Макиндоу, состоит в том, чтобы пародировать дезинформацию, в которой варится поколение Z.

Шутка о том, что птицы - это дроны в виде птиц, вышла из-под контроля Фото: Magpie

"Birds Aren't Real — это не поверхностная сатира на заговоры извне. Она идет из глубины души. Многие люди нашего поколения чувствуют безумие во всем этом, и Birds Aren't Real стал для людей способом это переварить", — говорил он в интервью.

Эксперимент показал, что заговоры иногда растут из-за доверчивости: местные СМИ иногда сообщали о Birds Aren't Real так, как будто это было чем-то, во что действительно верила молодежь, а не замысловатой шуткой. Организаторы Birds Aren't Real надеются, что шутка станет силой добра, разоблачая все способы, которыми процветает дезинформация.

Напомним, ранее критики Джеффа Безоса выдвинули теорию о том, что миссия Blue Origin, когда на космическом корабле полетели Лорен Санчес и Кэти Перри, была фальшивкой, снятой на киностудии.