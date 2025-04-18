Мертвий інтернет і фальшивий Пол Маккартні: найдивніші теорії змови

Фальшива висадка на Місяць, таємниця вбивства Джона Кеннеді і теорія про те, що Земля плоска — це загальновідомі теорії змови. Але є й ті, про які чули тільки найвідданіші фанати дивацтв.

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Про це пише Live Science.

Теорії змови завжди вабили своєю таємничістю і фантастичною доказовою базою. Завдяки алгоритмам соціальних мереж, які підштовхують користувачів до дедалі емоційнішого, змовницького контенту, неправдивим теоріям змови, ймовірно, ніколи не було так легко поширюватися.

Усі теорії змови повинні мати певні необхідні елементи: змова між двома або більше людьми, секретні дії та мотив, вважає Карен Дуглас, професорка соціальної психології в Університеті Кента у Великій Британії. Але ті, які отримують визнання, зазвичай мають щось додаткове.

"Теорії змови, найімовірніше, будуть більш успішними, якщо вони підтверджують те, у що люди хочуть вірити. Вони також, найімовірніше, будуть успішними, якщо вони цікаві, захопливі і пропонують "велике" пояснення "великої" події", — сказала Дуглас.

Головні теорії змови часто дуже важко спростувати. Почасти це відбувається тому, що вони задовольняють психологічну потребу знати "правду" і бути причетним до якоїсь групи людей зі схожими ідеями.

Очевидці, які заперечують висновки навіть найбільших теорій змови, помиляються, за словами вірян, або є частиною змови. Окрім загальновідомих теорій змови є чимало тих, що вражають своєю фантазією.

Теорія мертвого інтернету

Теорія мертвого інтернету вперше з'явилася на форумі Macintosh Cafe на Agora Road у 2021 році, коли один із користувачів створив гілку під назвою "Теорія мертвого інтернету: більша частина інтернету — фейк". Посилаючись на повідомлення з великих онлайн-форумів, таких як 4Chan, теорія стверджувала, що боти відповідальні майже за всю онлайн-активність і створення контенту.

Прихильники цієї теорії змови вважають, що контент в інтернеті створює ШІ Фото: Getty

На найвищому рівні концепція полягає в тому, що штучний інтелект (ШІ) і чат-боти автоматично штампують пости в соціальних мережах, призначені для фарма кліків, коментарів і лайків на таких платформах, як Facebook і TikTok. Вони роблять це, тому що більше залучення призводить до більшого рекламного бюджету.

Але акаунти, які відповідають на ці автоматичні пости, своєю чергою, є ботами й агентами ШІ, стверджує теорія змови. Інакше кажучи, все відбувається між машинами, без необхідності в людях. Якщо зазирнути глибше в кролячу нору, то деякі прихильники мертвого інтернету стверджують, що урядові організації використовують цих ботів для маніпулювання людськими думками.

Прихильники стверджують, що інтернет помер десь у 2016 чи 2017 році — тоді ми просто про це не знали.

Ця теорія змови має у своїй основі невелике зерно істини: боти становлять близько половини всього інтернет-трафіку, показують дослідження. Проте, в Інтернеті безумовно є люди.

Смерть Пола Маккартні

Пол Маккартні не помер. Він іноді дає концерти, відвідує світські заходи, фотографується з прихильниками і в нього є вебсайт, він іноді з'являється в таблоїдах.

Дехто вірить, що Пол Маккартні помер ще 1966 року Фото: instagram.com/paulmccartney

Непогано для хлопця, який, на думку деяких прихильників теорії змови, помер 1966 року.

Теорія змови "Пол Маккартні мертвий" виглядає приблизно так: 9 листопада 1966 року Пол Маккартні вступив у суперечку з іншими бітлами, вибіг зі студії та був негайно обезголовлений в автокатастрофі. Щоб приховати все це, гурт найняв двійника, який (ось удача), ще й співав так само добре.

Однак, пройшовши через усі ці труднощі, гурт доклав чимало зусиль, щоб в обкладинках своїх альбомів і текстах пісень залишити підказки, які натякають публіці, що щось не так. Наприклад, на обкладинці альбому Abbey Road всі четверо Beatles сфотографовані такими, що крокують пішохідним переходом, але тільки Маккартні босоніж і не в ногу з рештою трьома. Це має щось означати, вважають прихильники теорії змови. Попри публічні спростування групи (і безліч публічних появ Маккартні), фанати не могли просто так це залишити і тепер збираються разом, щоб вивчати "докази" того, що Пол Маккартні все-таки мертвий.

Фальшиві птахи

Теорія змови Birds Aren't Real — це рух, створений 23-річним Пітером Макіндоу, який почав поширювати цю ідею 2017 року. До інтерв'ю в New York Times у грудні 2021 року Макіндоу залишався істинним вірянином, наполягаючи в інтерв'ю для ЗМІ та в Інтернеті на тому, що птахи не справжні, а радше це безпілотники-розвідники, створені урядом США. У Birds Aren't Real є штат співробітників; вони організовували реальні протести; вони купували реальні рекламні щити; і вони прикрашали фургони своїми заявами. Мета, каже Макіндоу, полягає в тому, щоб пародіювати дезінформацію, в якій вариться покоління Z.

Жарт про те, що птахи — це дрони у вигляді птахів, вийшов з-під контролю Фото: Magpie

"Birds Aren't Real — це не поверхнева сатира на змови ззовні. Вона йде з глибини душі. Багато людей нашого покоління відчувають безумство в усьому цьому, і Birds Aren't Real став для людей способом це перетравити", — говорив він в інтерв'ю.

Експеримент показав, що змови іноді зростають через довірливість: місцеві ЗМІ подекуди повідомляли про Birds Aren't Real так, ніби це було чимось, у що справді вірила молодь, а не хитромудрим жартом. Організатори Birds Aren't Real сподіваються, що жарт стане силою добра, викриваючи всі способи, якими процвітає дезінформація.

Нагадаємо, раніше критики Джеффа Безоса висунули теорію про те, що місія Blue Origin, коли на космічному кораблі полетіли Лорен Санчес і Кеті Перрі, була фальшивкою, знятою на кіностудії.