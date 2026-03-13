82-річний голлівудський актор виглядає невпізнавано (фото)

82-річний американський актор Роберт Де Ніро виглядав кволим, вийшовши для невимушеної прогулянки в Нью-Йорку.

Легенда екрану, одягнена від холодної погоди, була сфотографована під час прибуття до свого готелю в Трайбеці. Про це пише Daily Mail.

Роберт Де Ніро виглядав невпізнаваним

Де Ніро був одягнений у чорну шапку та смугастий шарф, які він поєднав з практичною темно-синьою курткою та штанами в тон. Актор вдягнувся у чорні кросівки, взяв із собою чорний рюкзак та пачку паперів.

Артист, схоже, не планує збавляти темп і залишається неймовірно зайнятим низкою гучних проєктів.

Де Ніро нещодавно повторив свою роль Джека Бернса в довгоочікуваному фільмі "Знайомство з Факерами", в якому він возз'єднається з Беном Стіллером.

Роберт Де Ніро виглядав невпізнаваним Фото: Backgrid

Вихід комедії заплановано на листопад цього року.

Відео дня

Володар премії "Оскар" також має з'явитися в моторошному психологічному трилері "Людина-шепіт" та телесеріалі "Містер Природний".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен відвідали премʼєру фільму

У 2024 році Де Ніро відзначив день народження, стрибнувши з яхти у воду.

Крім того, американського актора помітили на рідкісному побачені з коханою Тіффані Чен.