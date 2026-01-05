Звезда сериалов 90-х выглядит неузнаваемо после лет славы (фото)
64-летняя американская актриса и модель Хизер Локлир выглядит неузнаваемой на видео, которое распространяется по сети.
Звезда сериала "Район Мелроуз" появилась в ролике, который опубликовали в TikTok.
Хизер Локлир: как выглядит сейчас звезда сериалов 90-х
Локлир была телевизионной сенсацией 90-х, пока аресты, зависимость и повторяющиеся нервные срывы незаметно не стерли ее из Голливуда. Актриса, которая многократно номинировалась на премии "Золотой глобув", спустя годы выглядит совсем неузнаваемо.
Хизер стала иконой телевизионной поп-культуры, особенно благодаря образам сильных и харизматичных героинь. Впрочем, ее настоящая жизнь была совсем не такой.
Кто такая Хизер Локлир
В 1981 году она была утверждена на одну из центральных ролей в сверхпопулярный сериал "Династия", который принес ей широкую известность по всему миру (права на показ картины выкупили более 40 стран).
В 1993 году Локлир пришла в сериал "Район Мелроуз" и подняла его рейтинги настолько, что тот вошел в десятку самых популярных в США.
В комедийном сериале "Спин Сити" Хизер сыграла Кейтлин Мур, за что получила "Золотой глобус" и еще несколько номинаций.
Локлир много лет боролась с алкогольной зависимостью. Она неоднократно проходила реабилитацию с конца 2000-х годов. В феврале 2018 года актрису арестовали после семейного конфликта. Ей инкриминировали домашнее насилие и сопротивление полиции.
Впоследствии были еще задержания, а в конце концов полиция отправила звезду сериалов на лечение.
