Звезда сериалов 90-х выглядит неузнаваемо после лет славы (фото)

64-летняя американская актриса и модель Хизер Локлир выглядит неузнаваемой на видео, которое распространяется по сети.

Звезда сериала "Район Мелроуз" появилась в ролике, который опубликовали в TikTok.

Хизер Локлир: как выглядит сейчас звезда сериалов 90-х

Локлир была телевизионной сенсацией 90-х, пока аресты, зависимость и повторяющиеся нервные срывы незаметно не стерли ее из Голливуда. Актриса, которая многократно номинировалась на премии "Золотой глобув", спустя годы выглядит совсем неузнаваемо.

Хизер стала иконой телевизионной поп-культуры, особенно благодаря образам сильных и харизматичных героинь. Впрочем, ее настоящая жизнь была совсем не такой.

Хизер Локлир Фото: TikTok

Хизер Локлир в 90-х Фото: TikTok

Хизер Локлир Фото: TikTok

Кто такая Хизер Локлир

В 1981 году она была утверждена на одну из центральных ролей в сверхпопулярный сериал "Династия", который принес ей широкую известность по всему миру (права на показ картины выкупили более 40 стран).

В 1993 году Локлир пришла в сериал "Район Мелроуз" и подняла его рейтинги настолько, что тот вошел в десятку самых популярных в США.

В комедийном сериале "Спин Сити" Хизер сыграла Кейтлин Мур, за что получила "Золотой глобус" и еще несколько номинаций.

Локлир много лет боролась с алкогольной зависимостью. Она неоднократно проходила реабилитацию с конца 2000-х годов. В феврале 2018 года актрису арестовали после семейного конфликта. Ей инкриминировали домашнее насилие и сопротивление полиции.

Впоследствии были еще задержания, а в конце концов полиция отправила звезду сериалов на лечение.

Хизер Локлир Фото: TikTok

