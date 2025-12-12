Первая жена Тома Круза выглядит неузнаваемо: что известно об их союзе (фото)

Первая жена Тома Круза, 69-летняя Мими Роджерс, вышла в свет для редкого появления. Актер и его первая официальная избранница были женаты с 1987 по 1990 год, после знакомства через общих друзей на ужине.

Мими Роджерс появилась накануне на показе фильма "Поезд мечты" в Западном Голливуде, выглядя стильно на звездном мероприятии. Об этом пишет Hello Magazine.

Как выглядит первая жена Тома Круза

69-летняя женщина прибыла в розовой рубашке из парчи, цветочным узором и нежным блеском, в сочетании с серыми брюками прямого кроя и туфлями на острых каблуках. Она дополнила образ черной сумочкой и распустила свои темные локоны.

Мими была замужем за звездой первой величины с 1987 по 1990 год, после знакомства через общих друзей на ужине. Она выросла в сайентологической семье и познакомила Тома с церковью, что дало начало его многолетней преданности этой организации.

Мими Роджерс Фото: Hello! Magazine

Том Круз и Мими Роджерс

Дуэт выглядел влюбленным на протяжении всего брака, а Мими была на шесть лет старше своего мужа.

"Я очень счастлива и уверена", — говорила Мими Chicago Tribune в 1988 году.

"С тех пор как я с ней, это очень открыло меня. Я думаю, что это помогло мне стать лучшим актером. Мы живем вместе много лет. Мы делимся всем. Это лучшее в жизни. Иначе ты проходишь через это довольно грустно, одиноко и зло", — признавался Том.

"Я забочусь о своей жене больше всего на свете. Она моя лучшая подруга. Мне просто очень нравится быть с ней, понимаете? Я люблю ее", — говорил актер.

Несмотря на чувства, пара объявила о разводе спустя время.

"Хотя в нашем браке были очень положительные аспекты, были и некоторые проблемы, которые не удалось решить даже после определенного времени работы над ними. Каждый, кто пережил подобную ситуацию, поймет, что это сложное и трудное решение", — говорилось в их совместном заявлении.

Том Круз и Мими Роджерс

Звезда фильма "Миссия невыполнима" встретил свою будущую жену, Николь Кидман, в том же году на съемочной площадке фильма "Дни грома", и они поженились в конце 1990 года после бурного романа.

Пара вместе усыновила детей Беллу и Коннора, но развелась в 2001 году после 11 лет брака. Он встретил свою третью жену, Кэти Холмс, в 2005 году, и они поженились в 2006 году. Семь месяцев спустя у них родилась дочь Сури.

Тем временем Мими нашла любовь с продюсером Крисом Чиаффой, с которым она познакомилась на съемочной площадке фильма "Четвертая история" в 1990 году. Мими родила дочь Люси, которая сейчас работает в Amazon Studios, в 1994 году, а сына Чарли, который сейчас играет в колледжный бейсбол, в 2001 году. Она вышла замуж за Криса в 2003 году.

