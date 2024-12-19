Единственную родную дочь Тома Круза заметили на прогулке (фото)

Сури поддержала свою маму на Бродвее. Кэти Холмс практически сама воспитывала дочь.

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18-летнюю дочь Тома Круза Сури заметили на редкой прогулке. Об этом пишет Daily Mail.

Единственная биологическая наследница голливудского актера вышла на прогулку соло в зимнем Нью-Йорке.

Сури шла в театр Этель Бэрримор на Бродвее, чтобы поддержать свою мать в ее 46-й день рождения, когда Кэти Холмс выступала в постановке классической пьесы Тортона Уайлдера "Наш город".

Для послеобеденной прогулки Сури Круз выбрала темно-зеленый пуховик с толстым откинутым воротником. Она подобрала к нему синие джинсы прямого кроя, выцветшие на бедрах и коленях.

Сури Круз

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс также надела пару классических кроссовок и взяла с собой коричневую кожаную сумку. Сури дополнила образ темным чокером, а свои прямые темные пряди распустила.

Накануне Кэти Холмс рассказала, что единственная дочь подарила ей букет фиолетовых роз на день рождения.

"Я очень благодарна за все мои благословения, особенно за мою дочь", — написала именинница.

Холмс и Круз расстались в 2012 году. И с тех пор актер практически не виделся с Сури. А от брака с Николь Кидман у Тома есть дочь Изабелла, а также сын Коннор, которых звезды усыновили в 90-х.

Кэти Холмс и Том Круз Фото: Getty Images

В этом году единственная биологическая дочь голливудского актера отправилась в Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания, чтобы изучать моду, после того, как закончила школу. На выпуске она публично отказалась от фамилии отца и назвалась "Сури Ноэль".

Напомним, Том Круз получил награду ВМС США.

Также Фокус писал о трастовом фонде Сури Круз.