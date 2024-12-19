Єдину рідну доньку Тома Круза помітили на прогулянці (фото)

Сурі підтримала свою маму на Бродвеї. Кеті Голмс практично сама виховувала доньку.

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18-річну доньку Тома Круза Сурі помітили на рідкісній прогулянці. Про це пише Daily Mail.

Єдина біологічна спадкоємиця голлівудського актора вийшла на прогулянку соло в зимовому Нью-Йорку.

Сурі йшла до театру Етель Беррімор на Бродвеї, щоб підтримати свою матір у її 46-й день народження, коли Кеті Голмс виступала в постановці класичної п’єси Тортона Вайлдера "Наше місто".

Для післяобідньої прогулянки Сурі Круз вибрала темно-зелений пуховик із товстим відкинутим коміром. Вона підібрала до нього сині джинси прямого крою, вицвілі на стегнах і колінах.

Сурі Круз

Донька Тома Круза та Кеті Голмс також одягнула пару класичних кросівок і взяла із собою коричневу шкіряну сумку.

Сурі доповнила образ темним чокером, а свої прямі темні пасма розпустила.

Напередодні Кеті Голмс розповіла, що єдина донька подарувала їй букет фіолетових троянд на день народження.

"Я дуже вдячна за всі мої благословення, особливо за мою доньку", — написала іменинниця.

Голмс та Круз розлучилися у 2012 році. І з того часу актор практично не бачився із Сурі. А від шлюбу з Ніколь Кідман у Тома є дочка Ізабелла, а також син Коннор, яких зірки всиновили в 90-х.

Кеті Голмс та Том Круз Фото: Getty Images

Цього року єдина біологічна донька голлівудського актора вирушила до Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, щоб вивчати моду, після того, як закінчила школу. На випуску вона публічно відмовилася від прізвища батька та назвалася "Сурі Ноель".

Нагадаємо, Том Круз отримав нагороду ВМС США.

Також Фокус писав про трастовий фонд Сурі Круз.