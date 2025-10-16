63-летний Том Круз разорвал роман с актрисой, моложе на 26 лет: женщину заметили в компании другой звезды (фото)

63-летний американский актер Том Круз и его девушка, 37-летняя актриса Ана де Армас, разошлись после девятимесячного романа. В то же время девушку Тома Круза заметили в компании другой звезды, его коллеги по съемочной площадке фильма "Топ Ган 2: Меверик".

Звездная пара разорвала многомесячный роман из-за того, что "искра угасла" между ними. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Источник, приближенный к паре, рассказал СМИ, что "их время как пары подошло к концу". В то же время дружеские отношения Том Круз и Ана де Армас не планируют разрывать, поскольку им нравится проводить время в компании друг друга.

"Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что не продержатся вместе и что им лучше быть просто друзьями", — отметил источник.

К тому же Том Круз и Ана де Армас останутся коллегами по съемочной площадке, поскольку актриса уже получила роль в его следующем фильме.

Том Круз и Ана де Армас во время одного из свиданий Фото: Daily Mail

У Аны де Армас мог начаться новый роман: ее видели в компании Майлза Теллера

Издание отмечает, что новость о разрыве звездной пары появилась на фоне того, что Ану де Армас заметили в компании коллеги Тома Круза по съемочной площадке фильма "Топ Ган 2: Мэверик" Майлза Теллера. Они увиделись в спортзале в Санта-Монике, что в Калифорнии.

People | актер Майлз Теллер в фильме "Топ Ган 2: Мэверик"

Майлза Теллера, который сейчас находится в браке, заметили в компании Аны де Армас, когда они выходили из частного спортзала, а потом сели в разные автомобили. Однако никаких подтверждений относительно вероятных отношений звезд СМИ выяснить не удалось.

Daily Mail | Ану де Армас заметили в компании Майлза Теллера

Как отмечает издание, последний раз Тома Круза и Ану де Армас видели вместе на публике в июле этого года. Тогда же пара официально объявила о своем романе.

Ранее СМИ писали, что Тома и Ану впервые заподозрили в отношениях на День святого Валентина в 2025 году. После первых слухов пару заметили, когда они вместе отправились в путешествие на Менорку.

