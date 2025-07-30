Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

63-летний Том Круз закрутил роман с известной актрисой, младшей на 26 лет (фото)

Том Круз подтвердил отношения с Аной де Армас
Том Круз | Фото: Getty

63-летний американский актер Том Круз и его новая девушка Ана де Армас, 37, были замечены держащимися за руки во время свидания в Вермонте.

Related video

После Лондона они вернулись в Штаты, где актеров видели на романтической прогулке. На фоне месяцев слухов об отношениях Ана и Том, похоже, наконец подтвердили, что они пара. Об этом пишет Daily Mail.

Рука де Армас была крепко сжата в руке Круза, когда их видели, как они неспешно шли по тротуару, обсаженному деревьями, в деревне Вудсток в сопровождении нескольких друзей.

Том продемонстрировал свою подтянутую фигуру звезды боевиков в приталенной футболке, которую он соединил с темными джинсами и бейсболкой. Между тем Ана была в простой белой футболке, которую она заправила в черные брюки. Ее каштановые волосы были собраны назад в высокий хвост.

Том Круз и Ана де Армас
Том Круз и Ана де Армас
Фото: Daily Mail

Ранее пара наслаждалась вечерним свиданием на концерте Oasis.

Том Круз и Ана де Армас
Том Круз и Ана де Армас
Фото: Daily Mail

Тома и Ану впервые заподозрили в отношениях на День святого Валентина в этом году, и с тех пор их часто видят вместе. Хотя они еще не комментировали свой роман, недавно они отправились в солнечное путешествие на Менорку.

Том Круз и Ана де Армас: личная жизнь актеров

У Круза трое детей. Он усыновил Изабеллу и сына Коннора в 1992 и 1995 годах вместе со своей бывшей Николь Кидман. У него также есть 19-летняя дочь Сури от бывшей жены Кэти Холмс. К тому же, звезда "Топ Гана" встречался с россиянкой.

А Ана де Армас ранее встречалась с оскароносным актером Беном Аффлеком, с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом и даже с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэстой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Круз публично высказался об Ане де Армас на фоне слухов об их романе.