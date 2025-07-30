63-летний Том Круз закрутил роман с известной актрисой, младшей на 26 лет (фото)

63-летний американский актер Том Круз и его новая девушка Ана де Армас, 37, были замечены держащимися за руки во время свидания в Вермонте.

Related video

После Лондона они вернулись в Штаты, где актеров видели на романтической прогулке. На фоне месяцев слухов об отношениях Ана и Том, похоже, наконец подтвердили, что они пара. Об этом пишет Daily Mail.

Рука де Армас была крепко сжата в руке Круза, когда их видели, как они неспешно шли по тротуару, обсаженному деревьями, в деревне Вудсток в сопровождении нескольких друзей.

Том продемонстрировал свою подтянутую фигуру звезды боевиков в приталенной футболке, которую он соединил с темными джинсами и бейсболкой. Между тем Ана была в простой белой футболке, которую она заправила в черные брюки. Ее каштановые волосы были собраны назад в высокий хвост.

Том Круз и Ана де Армас Фото: Daily Mail

Ранее пара наслаждалась вечерним свиданием на концерте Oasis.

Том Круз и Ана де Армас Фото: Daily Mail

Тома и Ану впервые заподозрили в отношениях на День святого Валентина в этом году, и с тех пор их часто видят вместе. Хотя они еще не комментировали свой роман, недавно они отправились в солнечное путешествие на Менорку.

Том Круз и Ана де Армас: личная жизнь актеров

У Круза трое детей. Он усыновил Изабеллу и сына Коннора в 1992 и 1995 годах вместе со своей бывшей Николь Кидман. У него также есть 19-летняя дочь Сури от бывшей жены Кэти Холмс. К тому же, звезда "Топ Гана" встречался с россиянкой.

А Ана де Армас ранее встречалась с оскароносным актером Беном Аффлеком, с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом и даже с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэстой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Круз появился на концерте Oasis в Лондоне, несмотря на многолетнюю публичную обиду со стороны участников группы.

Актер стал рекордсменом благодаря смелому трюку, который он выполнил во время съемок нового фильма франшизы "Миссия невыполнима".

Кроме того, Круз публично высказался об Ане де Армас на фоне слухов об их романе.