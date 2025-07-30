63-річний Том Круз закрутив роман з відомою акторкою, молодшою на 26 років (фото)

63-річний американський актор Том Круз та його нова дівчина Ана де Армас, 37, були помічені, тримаючись за руки під час побачення у Вермонті.

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Після Лондона вони повернулися до Штатів, де акторів бачили на романтичній прогулянці. На фоні місяців чуток про стосунки Ана та Том, схоже, нарешті підтвердили, що вони пара. Про це пише Daily Mail.

Рука де Армас була міцно стиснута в руці Круза, коли їх бачили, як вони неспішно йшли тротуаром, обсадженим деревами, у селі Вудсток у супроводі кількох друзів.

Том продемонстрував свою підтягнуту фігуру зірки бойовиків у притислій футболці, яку він поєднав з темними джинсами та бейсболкою. Тим часом Ана була в простій білій футболці, яку вона заправила в чорні штани. Її каштанове волосся було зібране назад у високий хвіст.

Том Круз та Ана де Армас Фото: Daily Mail

Раніше пара насолоджувалася вечірнім побаченням на концерті Oasis.

Том Круз та Ана де Армас Фото: Daily Mail

Тома та Ану вперше запідозрили у стосунках на День святого Валентина цього року, і з того часу їх часто бачать разом. Хоча вони ще не коментували свій роман, нещодавно вони вирушили в сонячну подорож на Менорку.

Том Круз та Ана де Армас: особисте життя акторів

У Круза троє дітей. Він усиновив Ізабеллу і сина Коннора в 1992 і 1995 роках разом зі своєю колишньою Ніколь Кідман. У нього також є 19-річна дочка Сурі від колишньої дружини Кеті Голмс. До того ж, зірка "Топ Гана" зустрічався з росіянкою.

А Ана де Армас раніше зустрічалася з оскароносним актором Беном Аффлеком, з віцепрезидентом Tinder Полом Букадакісом та навіть з пасинком президента Куби Мануелем Анідо Куестою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Том Круз з'явився на концерті Oasis у Лондоні, попри багаторічну публічну образу з боку учасників гурту.

Актор став рекордсменом завдяки сміливому трюку, який він виконав під час зйомок нового фільму франшизи "Місія нездійсненна".

Крім того, Круз публічно висловився про Ану де Армас на фоні чуток про їхній роман.