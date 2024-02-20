Том Круз познакомился с детьми своей новой возлюбленной Эльсины Хайровой (фото)

Хайрова является бывшей женой российского алмазного магната. Пара воспитывает двоих детей.

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Между Томом Крузом и российской светской львицей Эльсиной Хайровой отношения стали настолько серьезными, что он встретился с ее детьми, сообщет Page Six.

36-летняя Хайрова, которая, является дочерью политика, имеет сына и дочь от предыдущего брака с российским олигархом и торговцем алмазами Дмитрием Цветковым. Они воспитывают двоих детей — сына и дочь.

Пара развелась в 2021 году. Их раскол попал в заголовки международных новостей, поскольку возник спор о разделе многомиллионного имущества, включая особняк в Суррее, пять лондонских квартир, автомобилей Bentley и Ferrari, украшений Cartier и произведения искусства Пьера-Огюста Ренуара и Марка Шагала.

Цветкова рассказал журналистам, что их развод обошелся ему в 150 миллионов фунтов стерлингов (188 миллионов долларов США). За 11 лет брака бывший муж потратил 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов долларов США) на ее одежду и 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов США) на сумки.

Как именно голливудский актер познакомился с детьми Хайровой не сообщается.

Отметим, что у 61-летнего Круза трое детей. Он усыновил Изабеллу и сына Коннора в 1992 и 1995 годах вместе со своей бывшей Николь Кидман. У него также есть 17-летняя дочь Сури от бывшей жены Кэти Холмс.

Том Круз с Николь Кидман и приемными детьми Фото: Getty Images

Звезда "Миссия невыполнима" познакомилась с разведенной миллионершей Хайровой, когда друг привел ее на одно из его эксклюзивных воскресных чаепитий в его пентхаусе в Гайд-парке в Лондоне .

Как говорят источники издания, Круз чувствует себя "более комфортно" в Лондоне, чем в Лос-Анджелесе, и еженедельно во второй половине дня устраивал встречи для элитной публики.

Фото: Getty Images

Впервые его заметили с Хайровой на вечеринке в начале декабря на Гросвенор-сквер, где они "провели большую часть ночи, танцуя" друг с другом.

"Они очень сблизились за последние несколько недель, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность", — сообщил журналистам их источник.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что Том Круз официально встречается с Эльсиной Хайровой, бывшей женой российского олигарха.