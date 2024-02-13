61-летний Том Круз официально встречается с Эльсиной Хайровой, бывшей женой российского олигарха

Эльсина – дочь российского депутата Рината Хайрова и была замужем за российским миллионером Дмитрием Цветковым. Пара развелась в 2022 году.

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Том Круз "делает отношения" с 36-летней российской светской львицей Эльсиной Хайровой официальными. Пара встречалась несколько последних месяцев в ее роскошной квартире в лондонском Найтсбридже за 10 миллионов фунтов стерлингов, а теперь Том и Эльсина начали вместе выходить в свет. Об этом пишет Daily Mail.

61-летний Круз и 36-летняя Эльсина Хайрова на прошлой неделе присутствовали на блестящем гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном отеле Raffles, где принц Уильям был почетным гостем.

Том Круз и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales\X

Круз и его новая возлюбленная прибыли на это блестящее мероприятие отдельно, но друзья говорят, что они проводят все больше и больше времени вместе. И чаще всего встречаются в квартире Эльсины в престижном районе Найтсбридж.

Источник сообщил, что пара теперь официально встречается, пояснив: "В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность".

Также инсайдер подтвердил, что Том и Эльсина проводят время в ее апартаментах. А также они вместе ужинали в ряде эксклюзивных лондонских ресторанов и прогуливались по Гайд-парку.

Предполагается, что голливудский актер и Эльсина впервые встретились в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре.

Эльсина Хайрова

Тогда один из гостей заявил, что они были неразлучны, а Том, казалось, был одержим ею.

Эльсина ранее была замужем за 43-летним Дмитрием Цветковым, который утверждал, что их ожесточенный трехлетний бракоразводный процесс стоил ему ошеломляющих 150 миллионов фунтов стерлингов.

После того, как появились новости о романе его бывшей жены с Крузом, Цветков заявил, что за время их бурного 11-летнего брака он потратил ошеломляющие 10 миллионов фунтов на одежду и еще 2 миллиона фунтов на сумки.

"Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, они должны знать, что ей нравятся красивые вещи и у нее вкус к дорогим вещам. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми", — пошутил Цветков, отметив, что рад за бывшую жену и желает ей всего наилучшего.

Напомним, ранее Фокус писал о новом романе Тома Круза, самой Эльсине и ее бывшем супруге. Дмитрий Цветков сейчас занимается бриллиантами и даже открыл модный бутик в Лимасоле. А ранее он был втянут в скандал с разработкой российского беспилотника "Альтиус".