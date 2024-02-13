61-річний Том Круз офіційно зустрічається з Ельсіною Хайровою, колишньою дружиною російського олігарха

Ельсіна — дочка російського депутата Ріната Хайрова і була одружена з російським мільйонером Дмитром Цвєтковим. Пара розлучилася 2022 року.

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Том Круз "робить стосунки" з 36-річною російською світською левицею Ельсіною Хайровою офіційними. Пара зустрічалася кілька останніх місяців у її розкішній квартирі в лондонському Найтсбріджі за 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а тепер Том і Ельсіна почали разом виходити у світ. Про це пише Daily Mail.

61-річний Круз і 36-річна Ельсіна Хайрова минулого тижня були присутні на блискучій гала-вечері на підтримку лондонської благодійної організації Air Ambulance Charity в п'ятизірковому готелі Raffles, де принц Вільям був почесним гостем.

Том Круз і принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales\X

Круз і його нова кохана прибули на цей блискучий захід окремо, але друзі кажуть, що вони проводять все більше і більше часу разом. І найчастіше зустрічаються у квартирі Ельсини в престижному районі Найтсбрідж.

Джерело повідомило, що пара тепер офіційно зустрічається, пояснивши: "У колі Ельсини добре відомо, що вони з Томом тепер разом. За останні кілька тижнів вони дуже зблизилися, але намагаються не фотографуватися разом, бо хочуть зберегти конфіденційність".

Також інсайдер підтвердив, що Том і Ельсіна проводять час в її апартаментах. А також вони разом вечеряли в низці ексклюзивних лондонських ресторанів і прогулювалися Гайд-парком.

Передбачається, що голлівудський актор і Ельсіна вперше зустрілися в грудні минулого року під час вечірки в Мейфері.

Ельсіна Хайрова

Тоді один із гостей заявив, що вони були нерозлучні, а Том, здавалося, був одержимий нею.

Ельсіна раніше була одружена з 43-річним Дмитром Цвєтковим, який стверджував, що їхній запеклий трирічний шлюборозлучний процес коштував йому приголомшливих 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Після того, як з'явилися новини про роман його колишньої дружини з Крузом, Цвєтков заявив, що за час їхнього бурхливого 11-річного шлюбу він витратив приголомшливі 10 мільйонів фунтів на одяг і ще 2 мільйони фунтів на сумки.

"Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом чи з кимось іще, вони мають знати, що їй подобаються гарні речі і вона має смак до дорогих речей. Тому слід тримати очі і гаманець широко відкритими", — пожартував Цвєтков, зазначивши, що радий за колишню дружину і бажає їй усього найкращого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про новий роман Тома Круза, саму Ельсіну та її колишнього чоловіка. Дмитро Цвєтков зараз займається діамантами і навіть відкрив модний бутик у Лімасолі. А раніше він був втягнутий у скандал з розробкою російського безпілотника "Альтіус".