63-річний Том Круз розірвав роман з акторкою, молодшою на 26 років: жінку помітили у компанії іншої зірки (фото)

63-річний американський актор Том Круз та його дівчина, 37-річна акторка Ана де Армас, розійшлися після дев'ятимісячного роману. Водночас дівчину Тома Круза помітили у компанії іншої зірки, його колеги по знімальному майданчику фільму "Топ Ґан 2: Меверік".

Зіркова пара розірвала кількамісячний роман через те, що "іскра згасла" поміж ними. Про це повідомило британське видання Daily Mail.

Джерело, наближене до пари, розповіло ЗМІ, що "їхній час як пари добіг кінця". Водночас дружні стосунки Том Круз та Ана де Армас не планують розривати, оскільки їм поводиться проводити час у компанії одне одного.

"Вони залишаться хорошими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що не протримаються разом і що їм краще бути просто друзями", — зазначило джерело.

До того ж Том Круз та Ана де Армас залишаться колегами по знімальному майданчику, оскільки акторка вже отримала роль у його наступному фільмі.

Том Круз та Ана де Армас під час одного з побачень Фото: Daily Mail

В Ани де Армас міг початися новий роман: її бачили у компанії Майлза Теллера

Видання зазначає, що новина про розрив зіркової пари з'явилася на тлі того, що Ану де Армас помітили у компанії колеги Тома Круза по знімальному майданчику стрічки "Топ Ґан 2: Меверік" Майлза Теллера. Вони побачилися у спортзалі у Санта-Моніці, що у Каліфорнії.

People | актор Майлз Теллер у фільмі "Топ Ґан 2: Меверік"

Майлза Теллера, який наразі перебуває у шлюбі, помітили у компанії Ани де Армас, коли вони виходили з приватного спортзалу, а тоді сіли у різні автомобілі. Однак жодних підтверджень щодо ймовірних стосунків зірок ЗМІ з'ясувати не вдалося.

Daily Mail | Ану де Армас помітили у компанії Майлза Теллера

Як зазначає видання, востаннє Тома Круза і Ану де Армас бачили разом на публіці у липні цього року. Тоді ж пара офіційно оголосила про свій роман.

Раніше ЗМІ писали, що Тома та Ану вперше запідозрили у стосунках на День святого Валентина у 2025 році. Після перших чуток пару помітили, коли вони разом вирушили у подорож на Менорку.

