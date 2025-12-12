Перша дружина Тома Круза виглядає невпізнавано: що відомо про їхній союз (фото)

Перша дружина Тома Круза, 69-річна Мімі Роджерс, вийшла у світ для рідкісної появи. Актор та його перша офіційна обраниця були одружені з 1987 по 1990 рік, після знайомства через спільних друзів на вечері.

Мімі Роджерс з'явилася напередодні на показі фільму "Поїзд мрій" у Західному Голлівуді, виглядаючи стильно на зірковому заході. Про це пише Hello Magazine.

Як виглядає перша дружина Тома Круза

69-річна жінка прибула в рожевій сорочці з парчі, квітковим візерунком і ніжним блиском, у поєднанні із сірими штанами прямого крою та туфлями на гострих підборах. Вона доповнила образ чорною сумочкою та розпустила свої темні локони.

Мімі була одружена із зіркою першої величини з 1987 по 1990 рік, після знайомства через спільних друзів на вечері. Вона виросла в саєнтологічній родині та познайомила Тома з церквою, що дало початок його багаторічній відданості цій організації.

Мімі Роджерс Фото: Hello! Magazine

Том Круз та Мімі Роджерс

Дует виглядав закоханим протягом усього шлюбу, а Мімі була на шість років старша за свого чоловіка.

"Я дуже щаслива та впевнена", — казала Мімі Chicago Tribune у 1988 році.

"Відколи я з нею, це дуже відкрило мене. Я думаю, що це допомогло мені стати кращим актором. Ми живемо разом багато років. Ми ділимося всім. Це найкраще в житті. Інакше ти проходиш через це досить сумно, самотньо та зло", — зізнавався Том.

"Я піклуюся про свою дружину більше за все на світі. Вона моя найкраща подруга. Мені просто дуже подобається бути з нею, розумієте? Я люблю її", — казав актор.

Незважаючи на почуття, пара згодом оголосила про розлучення.

"Хоча в нашому шлюбі були дуже позитивні аспекти, були й деякі проблеми, які не вдалося вирішити навіть після певного часу роботи над ними. Кожен, хто пережив подібну ситуацію, зрозуміє, що це складне та важке рішення", — йшлося в їхній спільній заяві.

Том Круз та Мімі Роджерс

Зірка фільму "Місія нездійсненна" зустрів свою майбутню дружину, Ніколь Кідман, того ж року на знімальному майданчику фільму "Дні грому", і вони одружилися наприкінці 1990 року після бурхливого роману.

Пара разом усиновила дітей Беллу та Коннора, але розлучилася у 2001 році після 11 років шлюбу. Він зустрів свою третю дружину, Кеті Голмс, у 2005 році, і вони одружилися у 2006 році. Сім місяців потому в них народилася донька Сурі.

Тим часом Мімі знайшла кохання з продюсером Крісом Чіаффою, з яким вона познайомилася на знімальному майданчику фільму "Четверта історія" у 1990 році. Мімі народила дочку Люсі, яка зараз працює в Amazon Studios, у 1994 році, а сина Чарлі, який зараз грає в коледжний бейсбол, у 2001 році. Вона вийшла заміж за Кріса у 2003 році.

