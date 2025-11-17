63-річний Том Круз отримав першого "Оскара": за який фільм (фото)

63-річний американський актор Том Круз отримав почесного "Оскара" від Американської кіноакадемії під час церемонії Governors Awards, що відбулася 16 листопада. Вручав статуетку режисер Алехандро Г. Іньярріту, який працює із зіркою екрану над новим фільмом, запланованим до премʼєри в жовтні 2026 року.

Разом з Крузом нагороди отримали кантрі-співачка Доллі Партон, режисерка Деббі Аллен та художник-постановник Вінн Томас. Про це пише Variety.

Том Круз отримав почесного "Оскара"

Церемонія Governors Awards пройшла в Лос-Анджелесі 16 листопада та почала новий сезон вручення кінонагород. Класичний "Оскар" вручатимуть у березні 2026 року, за традицією.

Том Круз отримав свою нагороду з рук мексиканського режисера Алехандро Іньярріту, який створює фільм про самого актора. Картина ще не має назви: відомо, що її реліз планують на жовтень 2026 року.

Том Круз отримав почесного "Оскара" Фото: Reuters

Промова Тома Круза

Після отримання "Оскара" колишній чоловік Ніколь Кідман виступив з промовою, у якій подякував людям, які створюють кіно.

"[Кіно] допомагає мені цінувати та поважати відмінності. Воно також показує нашу спільну людяність, наскільки ми схожі в багатьох аспектах. Незалежно від того, звідки ми родом, у цьому кінотеатрі ми сміємося разом, відчуваємо разом, сподіваємося разом, і в цьому сила цієї форми мистецтва. Тому це так важливо для мене. Створення фільмів — це не те, що я роблю, це те, ким я є", — сказав актор зі сцени.

Зірка фільму "Ванільне небо" також згадав і про своє перше захоплення кіно. Актор зізнався, що в дитинстві світло від кінопроєктора, яке прорізало зал, стало для нього відкриттям іншого світу — насиченого культурами, історіями та людськими характерами.

Вінн Томас та Том Круз Фото: Reuters

Цікаво, що це перший "Оскар" у багаторічній карʼєрі знаменитого Тома Круза. Його номінували на кінопремію чотири рази — за фільми "Народжений четвертого липня", "Магнолія", "Джеррі Магвайр", а також за продюсування "Топ Ґан: Маверік".

Крім того, Том Круз став рекордсменом завдяки сміливому трюку, який він виконав під час зйомок нового фільму франшизи "Місія нездійсненна". Актор отримав титул за найбільшу кількість стрибків з парашутом, що горить, здійснених однією людиною — всього 16 разів.