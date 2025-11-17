63-летний Том Круз получил первый "Оскар": за какой фильм (фото)

63-летний американский актер Том Круз получил почетный "Оскар" от Американской киноакадемии во время церемонии Governors Awards, которая состоялась 16 ноября. Вручал статуэтку режиссер Алехандро Г. Иньярриту, который работает со звездой экрана над новым фильмом, запланированным к премьере в октябре 2026 года.

Вместе с Крузом награды получили кантри-певица Долли Партон, режиссер Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас. Об этом пишет Variety.

Том Круз получил почетный "Оскар"

Церемония Governors Awards прошла в Лос-Анджелесе 16 ноября и начала новый сезон вручения кинонаград. Классический "Оскар" будет вручаться в марте 2026 года, по традиции.

Том Круз получил свою награду из рук мексиканского режиссера Алехандро Иньярриту, который создает фильм о самом актере. Картина еще не имеет названия: известно, что ее релиз планируют на октябрь 2026 года.

Том Круз получил почетный "Оскар" Фото: Reuters

Речь Тома Круза

После получения "Оскара" бывший муж Николь Кидман выступил с речью, в которой поблагодарил людей, которые создают кино.

"[Кино] помогает мне ценить и уважать различия. Оно также показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих аспектах. Независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этой формы искусства. Поэтому это так важно для меня. Создание фильмов — это не то, что я делаю, это то, кем я являюсь", — сказал актер со сцены.

Звезда фильма "Ванильное небо" также вспомнил и о своем первом увлечении кино. Актер признался, что в детстве свет от кинопроектора, который прорезал зал, стал для него открытием другого мира — насыщенного культурами, историями и человеческими характерами.

Винн Томас и Том Круз Фото: Reuters

Интересно, что это первый "Оскар" в многолетней карьере знаменитого Тома Круза. Его номинировали на кинопремию четыре раза — за фильмы "Рожденный четвертого июля", "Магнолия", "Джерри Магуайр", а также за продюсирование "Топ Ган: Маверик".

