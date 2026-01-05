Зірка серіалів 90-х виглядає невпізнавано після років слави (фото)

64-річна американська акторка та модель Хізер Локлір виглядає невпізнаваною на відео, яке шириться мережею.

Зірка серіалу "Район Мелроуз" зʼявилася в ролику, який опублікували в TikTok.

Хізер Локлір: як виглядає зараз зірка серіалів 90-х

Локлір була телевізійною сенсацією 90-х, поки арешти, залежність та повторювані нервові зриви непомітно не стерли її з Голлівуду. Акторка, яка багаторазово номінувалася на премії "Золотий глобув", через роки виглядає зовсім невпізнавано.

Хізер стала іконою телевізійної попкультури, особливо завдяки образам сильних та харизматичних героїнь. Втім, її справжнє життя було геть не таким.

Хізер Локлір Фото: TikTok

Хізер Локлір у 90-х Фото: TikTok

Хізер Локлір Фото: TikTok

Хто така Хізер Локлір

У 1981 році вона була затверджена на одну з центральних ролей у надпопулярний серіал "Династія", який приніс їй широку популярність по всьому світу (права на показ картини викупили понад 40 країн).

У 1993 році Локлір прийшла в серіал "Район Мелроуз" і підняла його рейтинги настільки, що той увійшов до десятки найпопулярніших у США.

У комедійному серіалі "Спін Сіті" Хізер зіграла Кейтлін Мур, за що отримала "Золотий глобус" та ще кілька номінацій.

Локлір багато років боролася з алкогольною залежністю. Вона неодноразово проходила реабілітацію з кінця 2000-х років. У лютому 2018 акторку заарештували після сімейного конфлікту. Їй інкримінували домашнє насильство та опір поліції.

Згодом були ще затримання, а зрештою поліція відправила зірку серіалів на лікування.

Хізер Локлір Фото: TikTok

