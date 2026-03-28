Бывшая невеста Брюса Уиллиса и звезда 90-х выглядит неузнаваемо (фото)

Американская актриса и модель Брук Бернс снималась в сериале "Спасатели Малибу" и была помолвлена с Брюсом Уиллисом. Она стала известной в конце 90-х.

Уроженка Техаса была моделью в Европе, появляясь на обложках таких журналов, как Marie Claire. Затем Брук обратила свое внимание на актерское мастерство, снимаясь в сериале "С ясного неба", прежде чем надеть красный купальник для "Спасателей Малибу", а затем желтый купальник для спин-оффа "Спасатели Малибу: Гавайи". Об этом пишет Daily Mail.

Кто такая Брук Бернс

У звезды была интересная романтическая жизнь: она была замужем за Джулианом Макмегоном, потом ходили слухи, что она ненадолго обручилась с Брюсом Уиллисом.

Бернс родилась в Далласе, штат Техас, но в 16 лет переехала с семьей в Европу, где позже жила в Париже, Милане и Мюнхене.

Відео дня

В 2009 году актриса появилась в первых 12 эпизодах обновленного сериала "Мелроуз Плейс". Она также участвовала в первом сезоне реалити-шоу по прыжкам в воду со знаменитостями "Splash".

Брук Бернс сейчас Фото: Instagram

Среди других работ — "Дымовые прыгуны", "Танцующие деревья", "Трофейная дружина", "Искусство путешествий" и "Снова и снова".

Бернс была замужем за актером Джулианом Макмегоном с 1999 по 2001 год. Актер был сыном бывшего премьер-министра Австралии сэра Уильяма Макмегона. У них есть дочь, которая родилась в июне 2000 года. Он умер в июле 2025 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.

Джулиан МакМегон и Брук Бернс Фото: Shutterstock

Брук Бернс и Брюс Уиллис

Бернс начала встречаться с актером Брюсом Уиллисом в августе 2003 года, и ходили слухи, что они обручились. Но пара закончила отношения в июне 2004 года.

Уиллис, бывший муж актрисы Деми Мур, впоследствии женился на Эмме Хеминг. 71-летнему актеру "Крепкого орешка" поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛСД) в начале 2023 года. Сейчас он живет в собственном доме в Лос-Анджелесе, находясь под наблюдением врачей.

Брук Бернс и Брюс Уиллис Фото: AP

Напомним, Фокус ранее писал, что:

