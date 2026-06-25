Известная американская актриса изменилась до неузнаваемости (фото, видео)

74-летняя американская звезда фильма "Бриолин" Диди Конн выглядит неузнаваемо на потрясающих новых фотографиях.

Актриса наиболее известна по роли Френчи в популярном мюзикле 1978 года "Бриолин" и его продолжении. Фокус рассказывает, как она выглядит сейчас.

Диди Конн изменилась до неузнаваемости

Конн увековечена на экране со своими культовыми розовыми кудряшками. Спустя 48 лет после главной роли в популярном мюзикле 74-летняя актриса вновь воплотила свой образ для ностальгической рекламы нового косметического бренда.

Звезда надела розовое платье в стиле 50-х годов и жемчужное ожерелье, что является отсылкой к известной сцене сна её персонажа.

"Вы, возможно, помните, как я бросила школу красоты. Я думала, что моя жизнь и мои волосы разрушены, и мне придётся тратить вечность на дорогие посещения салона", — сказала Диди,

Відео дня

Пока актриса укладывала свои тёмные волосы в прямой боб, на заднем плане на манекене был установлен розовый парик, чтобы поклонники сериала "Бриолин" могли его заметить.

Когда на лестнице появился ангел-хранитель и другие ангелы в серебряных платьях и с бигуди, как в известной сцене из фильма, Диди воскликнула: "О, только не это снова".

Диди Конн в свои 74 года

Поклонники не смогли сдержать своего восторга, увидев, как актриса возвращается к своему культовому образу спустя почти пять десятилетий: "У неё по-прежнему прекрасная улыбка! Она была моей любимой Розовой Леди", "Она выглядит точно так же".

Во втором видео Диди появилась в розовом пиджаке и брюках, раздавая новый косметический продукт в Нью-Йорке.

Диди Конн Фото: Instagram

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