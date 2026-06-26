Був на піку слави: як знаний голлівудський серцеїд опустився на дно (фото)

Зірка фільму "Імітатор" Вільям Макнамара, який покинув Голлівуд на піку слави, розповів про боротьбу з наркотичною та алкогольною залежностями.

Серцеїд 90-х розповів про проблему, яка зруйнувала його голлівудську кар'єру. 61-річний Макнамара став однією з найгарячіших зірок кіно завдяки своїм яскравим ролям у фільмах "Імітатор" із Сігурні Вівер 1995 року та "Вкрасти будинок" 1988 року разом з Джоді Фостер, але зловживання психоактивними речовинами завадило його злету. Про це пише Daily Mail.

Макнамара постраждав від залежності

Актор свого часу вирішив перейти від акторської майстерності до активізму за права тварин — і навіть потрапив до в'язниці в Японії за свої зусилля, одночасно працюючи над своєю тверезістю. Макнамара вже 21 рік не вживає і намагається повернутися до життя зі своїм сатиричним серіалом "Проблеми з Біллі".

Відео дня

У серіалі Макнамара грає вигадану версію себе, який намагається повернутися до Голлівуду, намагаючись врятувати свого улюбленого собаку.

На церемонії вручення нагород Guru Beauty Awards Макнамара, чия залежність тимчасово залишила його без даху над головою, сказав: "Я досі ходжу на зустрічі анонімних алкоголіків. Ти справді не можеш зупинитися. І люди завжди запитують мене, як каже моя мама: "Чому ти продовжуєш ходити на зустрічі? Ти ж не хочеш пити, чи не так?"

Вільям Макнамара у фільмі "Вкрасти будинок" Фото: Shutterstock

Потрапив до тюрми в Японії

Він каже: "Ні, але ти маєш допомогти новачкові". Ось чому, бо там був хлопець, якому був 21 рік, коли я зайшов, і він допоміг мені. Ось чому ми це робимо. Я не хочу пити. Мені байдуже до алкоголю чи наркотиків".

Макнамара відкрито говорив про свої фінансові труднощі після того, як залишив свою прибуткову кар'єру, зізнаючись, що спустошив свої банківські рахунки, працюючи за кордоном.

"Я зайнявся активізмом у сфері захисту тварин. Я став великим активістом. Я приєднався до Sea Shepherd. Я поїхав до Японії. Я потрапив до в'язниці там. Я потрапив у халепу в Австралії, займаючись курячою справою", — розповідав актор.

Вільям Макнамара зараз Фото: Instagram

Зокрема, Макнамара розкритикував "мільярдерів" за те, що вони дають величезні гонорари зіркам, тоді як менш відомим акторам платять мізерні суми.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

74-річна американська зірка фільмів "Бріолін" Діді Конн виглядає невпізнавано на приголомшливих нових фотографіях.

Американська акторка та модель Брук Бернс знімалася в серіалі "Рятувальники Малібу" та була заручена з Брюсом Віллісом: як вона виглядає зараз.

Крім того, перша дружина Тома Круза, 69-річна Мімі Роджерс, вийшла у світ для рідкісної появи.