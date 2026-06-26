Был на пике славы: как известный голливудский сердцеед скатился на дно (фото)

Звезда фильма "Имитатор" Уильям Макнамара, покинувший Голливуд на пике славы, рассказал о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями.

Серцеед 90-х рассказал о проблеме, которая разрушила его голливудскую карьеру. 61-летний Макнамара стал одной из самых востребованных звезд кино благодаря своим ярким ролям в фильмах "Имитатор" с Сигурни Уивер 1995 года и "Украсть дом" 1988 года вместе с Джоди Фостер, но злоупотребление психоактивными веществами помешало его взлету. Об этом пишет Daily Mail.

Макнамара страдал от зависимости

В свое время актер решил перейти от актерского мастерства к активизму в защиту прав животных — и даже оказался в тюрьме в Японии за свои действия, одновременно работая над тем, чтобы оставаться трезвым. Макнамара уже 21 год не употребляет алкоголь и пытается вернуться к нормальной жизни с помощью своего сатирического сериала "Проблемы с Билли".

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В сериале Макнамара играет вымышленную версию самого себя, который пытается вернуться в Голливуд, стремясь спасти своего любимого пса.

На церемонии вручения наград Guru Beauty Awards Макнамара, чья зависимость временно лишила его крыши над головой, сказал: "Я до сих пор хожу на встречи анонимных алкоголиков. Ты действительно не можешь остановиться. И люди всегда спрашивают меня, как говорит моя мама: "Почему ты продолжаешь ходить на встречи? Ты же не хочешь пить, верно?"

Уильям Макнамара в фильме "Украсть дом" Фото: Shutterstock

Попал в тюрьму в Японии

Он говорит: "Нет, но ты должен помочь новичку". Вот почему: там был парень, которому был 21 год, когда я пришёл, и он помог мне. Вот почему мы это делаем. Я не хочу пить. Мне безразличны и алкоголь, и наркотики".

Макнамара открыто говорил о своих финансовых трудностях после того, как оставил свою прибыльную карьеру, признаваясь, что опустошил свои банковские счета, работая за границей.

"Я занялся активизмом в сфере защиты животных. Я стал известным активистом. Я присоединился к Sea Shepherd. Я поехал в Японию. Там я попал в тюрьму. Я попал в неприятности в Австралии, занимаясь делом с курицами", — рассказывал актер.

Уильям Макнамара сейчас Фото: Instagram

В частности, Макнамара раскритиковал "миллиардеров" за то, что они платят звездам огромные гонорары, в то время как менее известным актерам платят мизерные суммы.

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