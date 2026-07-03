Кейт Миддлтон нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль (фото)
Принцесса Уэльская Кэтрин нарушила давнюю традицию Уимблдона своим выбором наряда на четвёртый день чемпионата.
Будущая королева Великобритании смело отошла от своей личной уимблдонской традиции, впервые появившись на SW19 в этом году. Миддлтон улыбалась, появившись в стильном синем льняном костюме с волосами, собранными в высокий хвост, хотя в её наряде заметно отсутствовала брошь, которую она обычно носит на этом престижном спортивном мероприятии. Об этом пишет Mirror.
Кейт Миддлтон нарушила традицию
Прежде чем войти в зал, она вышла, чтобы поприветствовать теннисных болельщиков, которые стояли в очереди с самого утра. В 2023 году принцесса призналась первой ракетке Великобритании Эмми Радукану, что когда-то делала то же самое: вставала "на рассвете", чтобы встать в очередь вместе со своим отцом Майклом и сестрой Пиппой.
Поговорив с волонтерами, раздававших билеты, Кейт прошла к корту № 18, где наблюдала, как британец Артур Фери встретится с финном Отто Виртаненом, к которому присоединились бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенман и председатель Всеанглийского клуба Дебора Джеванс. Те, кто сидел у корта, вполне могли заметить едва уловимое изменение в образе принцессы по сравнению с тем, какой он был на Уимблдоне.
Обычно Кейт носит тёмно-зелёную и королевско-фиолетовую брошь, когда появляется на чемпионате. Однако теперь она решила полностью отказаться от этого аксессуара.
Что это за брошь?
Она отражает официальные цвета турнира и символизирует статус Кейт как покровительницы Всеанглийского клуба тенниса и крокета на лужайке — эксклюзивного частного клуба для членов, который ежегодно проводит Уимблдон. Это эмблема, которую могут носить только покровительница, президент, правление, вице-президенты и ограниченное число старших сотрудников.
Почему именно Кейт решила оставить брошь, остается неясным. Будучи преданной поклонницей тенниса, принцесса унаследовала престижное покровительство от покойной королевы Елизаветы II в 2016 году, которая занимала эту должность в течение 64 лет.
Супруга принца Уильяма ежегодно вручает трофеи победителям в мужском и женском одиночном разряде и является знакомым лицом в Королевской ложе на Центральном корте.
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