Принц Гарри возвращается в Великобританию: возьмет ли он с собой детей и Меган

Принц Гарри должен прибыть в Лондон уже на следующей неделе, и ходили слухи о том, присоединятся ли к нему Меган и дети — принц Арчи и принцесса Лилибет.

Стало известно, что они не присоединятся к герцогу Сассекскому, когда он на следующей неделе отправится в Лондон. Это произошло после того, как был отклонен запрос на полицейскую охрану. Об этом пишет Mirror.

Принц Гарри отправляется в Лондон

Сообщается, что сын короля Чарльза тогда решил, что будет опасно везти свою семью в Лондон. Также остается неясным, примет ли Гарри приглашение остановиться в королевской резиденции.

Это решение сорвало все планы воссоединения Арчи и Лилибет с их дедушкой, королем Чарльзом.

Меган должна была посетить Бирмингем в пятницу, где она должна была присоединиться к Гарри на мероприятии в рамках Игр Непокоренных. Визит был тщательно организован заранее, но оказался под вопросом после того, как выяснилось, что пара не получит охрану, финансируемую налогоплательщиками. Однако пока ещё есть вероятность, что Меган всё-таки присоединится к Гарри.

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: royal.uk

Герцог и герцогиня больше не являются действующими членами королевской семьи и занимаются своими делами. Меган не возвращалась в Великобританию с 2022 года, после похорон королевы Елизаветы II. Арчи и Лилибет побывали на родине отца ещё раньше.

Гарри планировал остановиться в королевской резиденции, но решение об отсутствии охраны вызвало беспокойство по этому поводу в последнюю минуту. Один из источников утверждает, что ему обещали безопасный проезд к резиденции и обратно.

Герцог, вероятно, вернётся в Великобританию в сентябре, где посетит ежегодную церемонию вручения премии WellChild.

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