Принцу Гаррі не подобалося, що так називають його маму

Герцог Сассекський висловив думку щодо королівського титулу принцеси своєї покійної матері в особистих та скандальних мемуарах "Запасний".

Принцеса Діана – це ім'я, відоме у всьому світі. Представниця королівської родини, яку називали "Народною принцесою", була кумиром в усьому світі, і любов до неї триває довго після її смерті в 1997 році. Однак у глибоко особистих мемуарах принца Гаррі "Запасний" стало відомо, що йому ніколи не подобався королівський титул принцеси, який мала його мати. Про це пише Hello Magazine.

Принцу Гаррі не подобався титул мами

У книзі він написав: "Хоча моя мати була принцесою, названою на честь богині, обидва ці терміни завжди здавалися слабкими, неадекватними. Люди регулярно порівнювали її з іконами та святими, від Нельсона Мандели до матері Терези та Жанни д'Арк, але кожне таке порівняння, хоча й піднесене та любляче, також здавалося неточним. Найвідоміша жінка на планеті, одна з найулюбленіших, моя мати була просто невимовною, це була чиста правда".

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Принцеса Діана залишила спадщину своєї гуманітарної діяльності, з такими знаковими моментами, як потискання руки пацієнту з ВІЛ у лондонській лікарні Міддлсекс у 1987 році, щоб допомогти покінчити зі стигмою навколо цієї хвороби, та прогулянка через мінне поле в Уамбо, Ангола, щоб виступити проти протипіхотних мін.

Принцеса Діана Фото: CNN

Чи подобалося Діані в королівській родині?

Незважаючи на те, що багато молодих дівчат мріяли колись стати принцесами, з казковими весіллями та безцінними сімейними реліквіями, виявляється, що реальність може бути дещо іншою, і принцеса Діана часто говорила про свої труднощі з перебуванням у монархії.

"У день, коли я йшла до вівтаря собору Святого Павла, я відчула, що мою особистість забрали у мене, і мене захопила королівська машина", — зізналася вона в інтерв'ю BBC Panorama.

Разом з тим вона отримала унікальну можливість робити добрі справи та говорити про це на весь світ.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Діана почувалася "третьою особою" у власному розлученні.

Принцеса незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.

Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.