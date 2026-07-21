Принцу Гарри не нравилось, что так называют его маму

Герцог Сассекский высказал своё мнение о королевском титуле принцессы, своей покойной матери, в личных и скандальных мемуарах "Резервный".

Принцесса Диана — это имя, известное во всём мире. Представительница королевской семьи, которую называли "Народной принцессой", была кумиром во всём мире, и любовь к ней не угасает даже спустя много лет после её смерти в 1997 году. Однако из глубоко личных мемуаров принца Гарри "Запасной" стало известно, что ему никогда не нравился королевский титул принцессы, который носила его мать. Об этом пишет Hello Magazine.

Принцу Гарри не нравился титул его матери

В книге он написал: "Хотя моя мать была принцессой, названной в честь богини, оба эти термина всегда казались слабыми, неадекватными. Люди постоянно сравнивали её с иконами и святыми — от Нельсона Манделы до Матери Терезы и Жанны д’Арк, — но каждое такое сравнение, хотя и возвышенное и полное любви, также казалось неточным. Самая известная женщина на планете, одна из самых любимых, моя мать была просто неописуема, это была чистая правда".

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Принцесса Диана оставила после себя наследие своей гуманитарной деятельности, включая такие знаковые моменты, как рукопожатие с пациентом с ВИЧ в лондонской больнице Мидлсекс в 1987 году, чтобы помочь покончить со стигмой, окружающей эту болезнь, и прогулка по минному полю в Уамбо, Ангола, чтобы выступить против противопехотных мин.

Принцесса Диана Фото: CNN

Нравилось ли Диане в королевской семье?

Несмотря на то, что многие молодые девушки когда-то мечтали стать принцессами со сказочными свадьбами и бесценными семейными реликвиями, оказывается, что реальность может быть несколько иной, и принцесса Диана часто говорила о своих трудностях, связанных с жизнью в монархии.

"В тот день, когда я шла к алтарю собора Святого Павла, я почувствовала, что меня лишили моей личности, и меня захватила королевская машина", — призналась она в интервью BBC Panorama.

Вместе с тем у неё появилась уникальная возможность совершать добрые поступки и рассказывать об этом всему миру.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Диана чувствовала себя "третьим лишним" в собственном разводе.

Незадолго до смерти принцесса раскаялась перед сыновьями в том, что сделала ранее.

Кроме того, Фокус писал о дне рождения принца Уильяма — будущего короля Великобритании.