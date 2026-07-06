Принцесса Диана рассердилась на королеву Елизавету из-за этого поступка

Принцесса Диана чувствовала себя "третьим" в собственном разводе. Мать принцев Гарри и Уильяма была огорчена тем, как королева Елизавета II вмешивалась в эту ситуацию.

Принцесса Уэльская, погибшая в автокатастрофе в 1997 году, была недовольна тем, как Её покойное Величество сначала проконсультировалась с церковью по поводу развода. Об этом пишет The News.

Диана чувствовала себя "третьей" в разводе

В своей книге "Королевский долг" бывший королевский дворецкий Пол Баррелл рассказывает о письме, в котором принцессе Диане сообщили о её разводе.

"Он начинался, как всегда, со слов „Дорогая Диана“ и заканчивался словами „С любовью от мамы“, — пояснил Баррелл.

Однако это письмо отличалось от всех остальных, которые он читал, и, как бывший лакей королевы, он чувствовал себя неловко, читая его.

"Я разговаривал с принцессой, пока она сидела на [диване], но мне нужно было выразить своё недовольство. "Я не уверен, стоит ли мне это читать, здесь написано „в строжайшей конфиденциальности“", — вспоминает Баррелл.

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Там было написано, что премьер-министр и архиепископ Кентерберийский "дали добро" на развод.

В 2005 году тогда еще принц Чарльз женился на своей давней возлюбленной — Камилле Фото: Instagram/@clarencehouse

"Мой развод обсуждался с Джоном Мейджором и Джорджем Кэри ещё до того, как об этом поговорили со мной", — сказала Диана.

Она была возмущена тем, что королева сначала проконсультировалась с правительством и церковью.

"Это мой брак, и это никого не касается!" — кричала она.

В 1992 году пара официально рассталась, а в 1996 году их развод был оформлен. После развода Диана сохранила титул принцессы Уэльской, но лишилась титула "Её Королевское Высочество". Через год она погибнет в результате рокового ДТП в Париже.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В день 13-летия Уильяма его покойная мать, принцесса Диана, сделала нечто, что оказалось для него слишком тяжелым.

Незадолго до смерти принцесса раскаялась перед сыновьями в том, что сделала ранее.

Кроме того, Фокус писал о дне рождения принца Уильяма — будущего короля Великобритании.