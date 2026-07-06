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Принцеса Діана злилася на королеву Єлизавету через цей вчинок

Принцеса Діана почувалася третьою у своєму розлученні з чарльзом
Принцеса Діана | Фото: CNN

Принцеса Діана почувалася "третьою особою" у власному розлученні. Мама принців Гаррі та Вільяма була засмучена тим, як королева Єлизавета II брала участь у цьому.

Принцеса Уельська, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році, була незадоволена тим, як Її покійна Величність спочатку проконсультувалася з церквою щодо розлучення. Про це пише The News.

Діана почувалася "третьою" в розлученні

У своїй книзі "Королівський обов'язок" колишній королівський дворецький Пол Баррелл розповідає про лист, через який принцесі Діані повідомили про її розлучення.

"Він починався, як завжди, "Найдорожча Діано" і закінчувався "З любов'ю від мами", — пояснив Баррелл.

Однак цей лист відрізнявся від усіх інших, які він читав, і, як колишній лакей королеви, він почувався некомфортно, читаючи його.

"Я розмовляв з потилицею принцеси, поки вона залишалася на [дивані], але мені потрібно було висловити свій дискомфорт. "Я не впевнений, що мені варто це читати, тут написано "у найсуворішій конфіденційності"", — пригадує Баррелл.

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Там було написано, що прем'єр-міністр та архієпископ Кентерберійський "дали добро" на розлучення.

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У 2005 році тоді ще принц Чарльз одружився з давнім коханням — Каміллою
Фото: Instagram/@clarencehouse

"Моє розлучення обговорювалося з Джоном Мейджором та Джорджем Кері, перш ніж обговорювалося зі мною", — сказала Діана.

Вона була розлючена тим, що королева спочатку проконсультувалася з урядом та церквою.

"Це мій шлюб, і це нічия інша справа!" — кричала вона.

У 1992 році пара офіційно роз'їхалася, а в 1996 році їхнє розлучення було завершене. Після розлучення Діана зберегла титул принцеси Уельської, але втратила звертання "Її Королівська Високість". За рік її не стане після фатальної ДТП у Парижі.

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