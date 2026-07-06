Принцеса Діана злилася на королеву Єлизавету через цей вчинок

Принцеса Діана почувалася "третьою особою" у власному розлученні. Мама принців Гаррі та Вільяма була засмучена тим, як королева Єлизавета II брала участь у цьому.

Принцеса Уельська, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році, була незадоволена тим, як Її покійна Величність спочатку проконсультувалася з церквою щодо розлучення. Про це пише The News.

Діана почувалася "третьою" в розлученні

У своїй книзі "Королівський обов'язок" колишній королівський дворецький Пол Баррелл розповідає про лист, через який принцесі Діані повідомили про її розлучення.

"Він починався, як завжди, "Найдорожча Діано" і закінчувався "З любов'ю від мами", — пояснив Баррелл.

Однак цей лист відрізнявся від усіх інших, які він читав, і, як колишній лакей королеви, він почувався некомфортно, читаючи його.

"Я розмовляв з потилицею принцеси, поки вона залишалася на [дивані], але мені потрібно було висловити свій дискомфорт. "Я не впевнений, що мені варто це читати, тут написано "у найсуворішій конфіденційності"", — пригадує Баррелл.

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Там було написано, що прем'єр-міністр та архієпископ Кентерберійський "дали добро" на розлучення.

У 2005 році тоді ще принц Чарльз одружився з давнім коханням — Каміллою Фото: Instagram/@clarencehouse

"Моє розлучення обговорювалося з Джоном Мейджором та Джорджем Кері, перш ніж обговорювалося зі мною", — сказала Діана.

Вона була розлючена тим, що королева спочатку проконсультувалася з урядом та церквою.

"Це мій шлюб, і це нічия інша справа!" — кричала вона.

У 1992 році пара офіційно роз'їхалася, а в 1996 році їхнє розлучення було завершене. Після розлучення Діана зберегла титул принцеси Уельської, але втратила звертання "Її Королівська Високість". За рік її не стане після фатальної ДТП у Парижі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На 13-й день народження Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.

Принцеса незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.

Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.