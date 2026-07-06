Принцеса Діана злилася на королеву Єлизавету через цей вчинок
Принцеса Діана почувалася "третьою особою" у власному розлученні. Мама принців Гаррі та Вільяма була засмучена тим, як королева Єлизавета II брала участь у цьому.
Принцеса Уельська, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році, була незадоволена тим, як Її покійна Величність спочатку проконсультувалася з церквою щодо розлучення. Про це пише The News.
Діана почувалася "третьою" в розлученні
У своїй книзі "Королівський обов'язок" колишній королівський дворецький Пол Баррелл розповідає про лист, через який принцесі Діані повідомили про її розлучення.
"Він починався, як завжди, "Найдорожча Діано" і закінчувався "З любов'ю від мами", — пояснив Баррелл.
Однак цей лист відрізнявся від усіх інших, які він читав, і, як колишній лакей королеви, він почувався некомфортно, читаючи його.
"Я розмовляв з потилицею принцеси, поки вона залишалася на [дивані], але мені потрібно було висловити свій дискомфорт. "Я не впевнений, що мені варто це читати, тут написано "у найсуворішій конфіденційності"", — пригадує Баррелл.
Там було написано, що прем'єр-міністр та архієпископ Кентерберійський "дали добро" на розлучення.
"Моє розлучення обговорювалося з Джоном Мейджором та Джорджем Кері, перш ніж обговорювалося зі мною", — сказала Діана.
Вона була розлючена тим, що королева спочатку проконсультувалася з урядом та церквою.
"Це мій шлюб, і це нічия інша справа!" — кричала вона.
У 1992 році пара офіційно роз'їхалася, а в 1996 році їхнє розлучення було завершене. Після розлучення Діана зберегла титул принцеси Уельської, але втратила звертання "Її Королівська Високість". За рік її не стане після фатальної ДТП у Парижі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- На 13-й день народження Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.
- Принцеса незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.
Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.